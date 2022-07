Nieuw landscape hotel ‘Les Cabanes d’Ostende’: in vrije natuur, maar toch vlakbij stad en strand

Voortaan kan je in het drukke stadsleven van Oostende, toch wakker worden in een natuurlijke omgeving. Youri Vandenberghe (46) en Natacha Waldmann (42) openen er hun landscape hotel ‘les Cabanes d’Ostende’ langs de Nieuwpoortsesteenweg. “De verwachtingen mogen best wel hoog zijn”, klinkt het.

Een verblijf combineren in de wilde natuur met een bezoek aan het strand is onmogelijk. Althans tot nu. Youri en Natacha broedden negen jaar lang op plannen om een landscape hotel te openen in hun tuin. Wie door de Nieuwpoortsesteenweg rijdt, zal het niet meteen opmerken, maar tussen de steenweg en het evenementenpark De Nieuwe Koers, waar in augustus Rammstein twee concerten geeft, ligt een bosrijk gebied. Dat gebied is eigenlijk een onderdeel van de tuin van Youri en Natacha, die in Oostende ook schepen is voor Groen. In dat deel tuin ging de natuur jaren haar gang.

Er werd een open ruimte gecreëerd tussen de bomen en struiken en er werden drie zogenaamde ‘cabins’ neergepoot. “We hebben een vergunning voor negen cabins, maar er worden er later nog zes bij geplaatst”, duidt Youri. “De cabins werden luxueus uitgerust en bevatten een zithoek met houtkachel, een uitgeruste keuken met een kraan, waar je zowel gezuiverd plat of spuitwater uit kan laten vloeien, een master bedroom met zicht op de groene omgeving en twee extra slaapkamers, waar je in totaal vier kinderen kan laten slapen. Wil je buiten ontbijten, dan kan dat op het platform voor de cabin.”

Zelf hout hakken

Maar er is meer dan alleen maar het overnachten. “We willen er een echte beleving van maken voor het hele gezin”, vervolgt Youri. “Hout hakken voor de houtkachel in de cabins, doe je hier gewoon zelf met je gezin. Wil je koken en heb je bepaalde groenten of kruiden nodig, dan kan je die hier gewoon zelf plukken in onze moestuin of heb je liever een eitje bij het ontbijt? Dan trek je naar de eggspot, waar je zelf je eieren kan rapen bij onze 25 kippen.”

“Er is ook onze ‘honesty shop’, waar je streekproducten vindt van bij Deschildre. Bovendien is ook dat shoppen een unieke beleving, want de producten liggen opgeslagen in onze natuurlijke ondergrondse koelkast. We hebben er tevens voor gekozen om hier geen speelplein te voorzien, maar om het gezin te laten genieten van de natuurlijke omgeving. Kinderen kunnen tussen de bomen zelf iets maken of kunnen in de beek kikkervisjes vangen. Een ode aan het buitenleven, zeg maar. Er werd wel een speelelement aangebracht zoals een soort van verstopte schommel, maar we houden het kalm. Bovendien voorzien we per cabin een bakfiets. Mensen kunnen er dus op uit trekken met de fiets en kunnen die gebruiken om hun boodschappen te doen, iets verderop.”

Drie werelden samen

In het landscape hotel van Youri en Natacha komen drie werelden samen: enerzijds heb je de natuur, op een boogscheut van hier het drukke stadsleven en om de hoek heb je het strand. “Gezinnen kunnen hier tijdens hun verblijf alle kanten uit. Net dat maakt een verblijf zo bijzonder. Je kan hier best ook een hele dag vertoeven en genieten van de natuur. Op weekdagen mikken we eerder op koppeltjes, en in de weekends en de vakantieperiodes op gezinnen”, aldus Youri.

De beleving in het landscape hotel van Youri en Natacha is compleet. Een nachtje als koppel kost je 250 euro, gezinnen betalen tussen de 350 en de 450 euro per nacht en er is ook nog een setting met een hottub. Het hotel van Youri en Natacha werd deels gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen.