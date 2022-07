Hooglede, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke lanceren eigen GR-route

Voor meerdaagse wandeltochten hoef je voortaan niet meer op reis te gaan of zelfs in de auto te springen. De lokale besturen van Hooglede, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Staden en Zonnebeke stippelden een eigen GR-Route uit van 123 km onder de naam ‘De Grote Vijf Route’.

“De Grote Vijf Route is geïnspireerd op de Grote Routepaden, of kortweg GR-paden, wandelroutes die over een lange afstand lopen, in doorgaande lijn of slingerend door een bepaalde regio. Je herkent ze aan hun typische wit-rode markeringen en kan ze tot ver in het buitenland volgen”, zegt schepen Laurent Hoornaert van Langemark-Poelkapelle. “De Grote Vijf Route herken je dan weer aan wit-blauwe markeringen. De route loopt over de vijf gemeenten en volgt overwegend onverharde wegen. Ze brengt je naar unieke plaatsen, ver weg van alle drukte maar dicht bij huis.”

Gloednieuwe wandelkaart

De volledige route is uitgetekend op een gloednieuwe wandelkaart. “Je vindt er ook afbeeldingen en uitleg terug van alle markeringen”, zegt Laurent Hoornaert. “Voor het gemak van de wandelaar is de route opgedeeld in vijf kleuren, één voor elke gemeente. Zo weet je steeds in welke gemeente je aan het wandelen bent. Per gemeente kun je een QR-code inscannen, die brengt je naar een handig overzicht van alle mogelijke logementen en horeca.”

De wandelkaart kost 5 euro en kan je verkrijgen in de vijf diensten voor toerisme. (TOGH)