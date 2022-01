Tielts bedrijf Ekopak werkt mee aan nieuwe zuiveringsinstallatie in Antwerpse haven

Tegen 2025 komt in de haven van Antwerpen een fabriek die jaarlijks 20 miljard liter afvalwater van gezinnen zal omzetten tot hoogwaardig koelwater voor de industrie. Dat hebben de bedrijven Aquafin, Ekopak (uit Tielt), PMV en water-link woensdag aangekondigd.

Onder de naam Waterkracht zullen water-link, het circulair waterbedrijf Ekopak en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV een koelwaterfabriek ontwikkelen. Die zal door Aquafin gezuiverd afvalwater kunnen opwaarderen naar koelwater.

20 miljard liter op jaarbasis

Het gaat om 20 miljard liter op jaarbasis. Dat komt overeen met het waterverbruik van 600.000 inwoners. Op dit moment levert water-link al 50 miljard liter proceswater in de haven, vanuit een productiecentrum in Oelegem. In tegenstelling tot dat water, dat uit het Albertkanaal komt, gaat het hier om een circulaire, alternatieve waterbron.

De nieuwe vennootschap is in gesprekken om de nieuwe installatie te bouwen op een perceel in het NextGen-district, de voormalige Opel-site die omgebouwd wordt tot circulaire hub in de haven. De fabriek werkt met membraantechnologie om het gezuiverd afvalwater op te waarderen.

Industriële klanten

Aquafin zal nieuwe leidingen aanleggen om het afvalwater te transporteren vanuit haar zuiveringsinstallatie aan de Moerstraat, rechtstreeks naar de nieuwe fabriek. Daarnaast moeten PMV en water-link een nieuw leidingnetwerk bouwen om het koelwater te verdelen onder industriële klanten, zowel op linker- als rechteroever.

CEO Peter Loose van Ekopak. © WME

Het Tieltse Ekopak had tot op heden enkel ervaring met de bouw van installaties op fabrieksterreinen zelf, voor de zuivering van het eigen afvalwater van een individueel bedrijf. Dit is de eerste oplossing voor bedrijven die geen eigen afvalwater kunnen hergebruiken.

“Met dit project kan Ekopak ook een significante bijdrage leveren in het verduurzamen van de volledige haven. We zijn er rotsvast van overtuigd dat we met onze expertise en knowhow dit project mee tot een succes zullen maken, met een hogere leveringszekerheid voor alle betrokkenen”, zegt Pieter Loose, CEO van Ekopak.

Het nieuwe project is goed voor meer dan 100 miljoen euro aan directe en indirecte investeringen. Daarmee is Waterkracht een van de grootste waterhergebruikprojecten in Vlaanderen en ver daarbuiten, zeggen de partners.

Groot potentieel

Volgens Jan Goossens, CEO van Aquafin, is er in Vlaanderen nog een groot potentieel voor hergebruik van gezuiverd afvalwater. “We lozen het gezuiverde water in beken en rivieren. Op dit moment wordt minder dan 1 procent hergebruikt”, zegt hij.

“In sommige beken en rivieren is dat lozen nodig om het debiet en waterpeil constant te houden, maar er zijn nog plaatsen waar er mogelijkheden voor hergebruik zijn.”

“Circulair watergebruik moet dé regel worden”, vindt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). “We mogen fier zijn op de grootte van dit project en deze oplossing ook buiten Vlaanderen gaan exporteren. Het gaat immers om een wereldwijd probleem.”