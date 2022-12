Straf! Kortrijkse hondenbrokkenproducent is plots ‘gewilde klant’ in Netflix-hitreeks ‘Emily in Paris’: “Onbetaalbare reclame”

In het derde seizoen van de immens populaire Netflix-reeks ‘Emily in Paris’ komt het dierenvoederbedrijf Edgard & Cooper uit Kortrijk ter sprake. De eigenaars zijn bijzonder blij met de aandacht. “Dit is een prachtig kerstgeschenk.”

Woensdag is het derde seizoen van ‘Emily in Paris’ van start gegaan op de streamingsdienst Netflix. Daarin volgen we het reilen en zeilen van de jonge Emily Cooper, die de kans krijgt om voor een groot reclamebureau in Parijs te werken. Eenmaal daar zijn er een pak besoignes op vlak van haar carrière en liefdesleven uiteraard.

De reeks is bijzonder populair wereldwijd. Een half jaar na het eerste seizoen hadden al zo’n 58 miljoen gezinnen de serie gezien. Ook nu wordt verwacht dat de reeks zich vrij snel in de top tien van meest bekeken Netflix-series zal nestelen.

In de reeks komen enkel zogenaamd erg gegeerde klanten aan bod. Dat ‘Edgard & Cooper’ daar nu één van is, is een mooi compliment. © Netflix

In de derde aflevering van de nieuwe reeks gaat Emily – vertolkt door steractrice Lily Collins – op zoek naar nieuwe klanten en kondigt ze vol trots aan dat ze een afspraak heeft geregeld met Edgard & Cooper, een Belgisch dierenvoederbedrijf.

Het bedrijf uit Kortrijk werd in 2016 opgericht door Jurgen Degrande, Louis Chalabi en Koen Bostoen. Het was die laatste die een hond had: Edgard, die ziek werd van zijn hondenvoeding. Koen sprak erover op café met één van zijn jeugdvrienden Louis Chalabi. U raadt het nooit: het baasje van Cooper, die moeite had om gezonde voeding voor zijn hond te vinden. Twee jaar lang werkten ze aan een voedingslijn voor honden en uiteindelijk ook voor katten. In 2016 stapten ze met hun verhaal naar buiten, en het werd een instant succes.

Het bedrijf van de drie jeugdvrienden Koen Bostoen, Jürgen Degrande en Louis Chalabi groeide uit tot een succesverhaal.

Duurzaamheid stond centraal, om naar eigen zeggen zoveel mogelijk de ‘pootafdruk’ van de viervoeters te verminderen. Dat doen ze onder meer door verse en voedzame basisgrondstoffen te gebruiken, verpakt in biologisch afbreekbare of recycleerbare verpakkingen. Op hun website houden ze bij hoeveel plastic zakken ze al uitgespaard hebben. De teller staat vandaag op meer dan 15,5 miljoen zakken.

Vegan hondenbrokken

Het bedrijf groeide jaar na jaar en kreeg in 2020 een stevige kapitaalsinjectie van 22 miljoen euro door onder meer een internationaal investeringsfonds. Sinds dat jaar schenken ze jaarlijks via een eigen foundation ook één procent van hun totale omzet aan dierenwelzijn, wat in 2020 goed was voor maar liefst 250.000 euro. Vier jaar na de start stond de teller al op 8.000 verkooppunten in Europa en honderd mensen in dienst.

In 2021 lanceerden ze een reeks vegan hondenbrokken en spraken ze hun doelstelling uit om als bedrijf – dat internationaal al verschillende kantoren heeft – CO²-neutraal te zijn tegen 2025.

Dat ze nu opgepikt worden door een wereldwijd bekeken reeks, is een grote opsteker voor het bedrijf. “Vier maanden geleden werden we gecontacteerd door de productie van de reeks. Of ze onze naam mochten gebruiken”, klinkt het. “We waren verbaasd dat ze bij ons terechtkwamen, maar zegden toe. Dat we zo nadrukkelijk in beeld zouden komen, met logo en al, hadden we nooit durven dromen. Dit is onbetaalbare reclame, een prachtig kerstgeschenk. Nu afwachten of het ook de verkoop beïnvloedt.”

Het bedrijf ontwikkelt een campagnevoorstel, met zelfs het logo linksboven. U ziet op de foto actrice Kate Walsh, die u kunt kennen van reeksen als ‘Grey’s Anatomy’, ‘The Umbrella Academy’ en ‘13 Reasons Why’. © Netflix

Spoiler: de afspraak gaat uiteindelijk niet door, maar de naam van de Kortrijkse firma is toch maar mooi een paar keer gevallen. Misschien lukt die afspraak wel in het vierde seizoen?