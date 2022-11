Steven uit Izegem brengt eigen lijn van luxueuze geurkaarsen op de markt

Met Jojo L’Héro heeft Steven Jans zijn eigen lijn van luxueuze geurkaarsen op de markt gebracht. Ze bestaat uit vijf soorten kaarsen met een unieke geur.

Steven is in het dagelijks leven art director bij een cosmeticamerk en geeft ook kleurenadvies aan bedrijven. Hij woont met zijn vriend Joris Hermy in de Kortrijksestraat. “Tien jaar geleden bracht ik al eens een eigen parfum op de markt”, vertelt hij. “Ik was toen make-upartist en vond de parfum die een dame op had zo lekker ruiken, dat ik geïntrigeerd raakte. Ik vroeg er meer info over en zo ontstond het idee om een eigen parfum te ontwerpen. Op vraag van vrienden die interieurarchitect zijn heb ik die in geur in een kaars verwerkt. Zo is het idee ontstaan om daar meer mee te doen. Na twee jaar en heel wat onderzoek heb ik zelf parfums gemaakt, die ik naar de Franse parfumstad Grasse stuurde om ze compatibel te maken met koolzaadwax.

Steven doopte zijn eigen luxueuze lijn om tot Jojo L’Héro. “Naar de bijnaam van Joris, die mijn held is”, glimlacht hij. “Bovendien is L’Héro ook straattaal voor heroïne, een knipoog naar de verslavende geur van mijn kaarsen. Ik geef ze dan ook de bijnaam ‘addictive scented candle’. De vijf kaarsen krijgen elk ook een naam die past bij het thema: ‘Blow’, ‘Tar’, ‘Vein’, ‘Slam’ en ‘White’.

Steven stelde de kaarsen van thuis uit samen. “Ze zijn grotendeels een West-Vlaams verhaal”, zegt hij. “Ik stelde ze samen en zowel de print als de glazen zijn in deze provincie gemaakt. De kaarsen zijn zowel online als in enkele selecte verkooppunten te koop. Je kan ze onder andere vinden in parfumerie Chantly in de Marktstraat in Izegem, maar ook in Place Vendôme in Wevelgem, de enige zaak in de ruime regio die ook exclusieve parfums van Chanel en Cartier mag verdelen. De komende tijd is het de bedoeling ze naar nog meer concept stores te brengen.”

Eén geurkaars kost 49 euro en is onder andere te koop via www.jojolhero.com.

(vadu)