Spelenderwijs enige Alveringemse school waar geen les is: “Acht van de twaalf leerkrachten naar Brussel”

In gemeentelijke basisschool Spelenderwijs is de bereidheid om te staken groot. Acht van de twaalf leerkrachten zijn vandaag naar Brussel. “Als signaal naar wat meer respect voor het beroep, vind ik dit wel nuttig”, zegt directeur Julie Paelinck.

Gemeentelijke basisschool Spelenderwijs telt zo’n honderd kinderen. Vandaag stonden er twaalf kleuterjuffen en leerkrachten geroosterd, maar acht van hen zijn naar Brussel afgereisd. Een gewone school- en lesdag was in deze school dus geen optie en de directie organiseerde noodopvang.

Begrip

“De organisatie was wat last minute, zowel voor onze ouders als voor onze school, maar we voelen wel begrip voor het feit dat veel van onze leerkrachten naar Brussel zijn getrokken”, reageert directeur Julie Paelinck. “We organiseerden noodopvang, maar de meeste ouders hebben blijkbaar een andere oplossing, want wij hebben vandaag slechts twintig kindjes. Dat is maar één op vijf. We doen onder meer een gezonde winterwandeling. In onze wijkafdeling in Stavele wordt wel les gegeven. Juf Sofie is er de enige leerkracht en in overleg hebben we beslist dat dit de meest praktische organisatie is. Ik steun de staking wel als signaal voor wat meer respect voor leerkrachten! Het onderwijs komt tegenwoordig immers quasi uitsluitend negatief in het nieuws: de kwaliteit van het onderwijs die daalt, het tekort aan leerkrachten, het respect voor leerkrachten die toch het beste van zichzelf geven dat soms ontbreekt, enzovoort. Hoe wij er in Alveringem voorstaan? Wel, het team van Spelenderwijs is volledig – en oef dat er binnenkort geen vijf van mijn mensen pensioengerechtigd zijn! – maar mochten er één of twee mensen langdurig uitvallen, dan is dat een ramp. Wij hebben niemand op overschot, zelfs niet binnen onze scholengemeenschap. Als vraag naar meer respect voor het beroep van leerkracht, steun ik deze actie dus wel”, stelt directeur Paelinck.

De Libel

In vrije basisschool De Libel in Leisele en haar wijkafdeling Izenberge horen we dat er niemand staakt en in vrije basisschool De Verrekijker zijn vandaag in de hoofdschool in Alveringem twee mensen afwezig, maar kunnen de lessen gewoon doorgaan. In haar Stavelse wijkafdeling staakt niemand. “Mijn medewerkers hadden de vrije keuze, maar de meesten kozen er voor om les te geven”, reageert directeur Lynn Stekelorum. “Vorige week hadden we nogal wat zieken en mensen zijn blij om weer voor de klas te kunnen staan. Maar uiteraard steunen wij de collega’s die de moeite hebben gedaan om naar Brussel te gaan. Hopelijk levert het iets op en zijn ze niet voor niets geweest!”