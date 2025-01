Ondanks uitval trein raakt ook de Westhoek massaal in Brussel voor betoging: “De onvrede is groot”

De stakingsbereidheid in het onderwijs is groot. Ondanks de uitval van het treinverkeer verzamelden maandagochtend meer dan 200 mensen in de vrieskou aan het station van Ieper. Toch raakten ook zij in Brussel. “Met vier bussen en eigen vervoer.”

In de Westhoek lag de centrale verzamelplaats voor betogers die naar onze hoofdstad wilden trekken aan het station van Ieper. Doordat ook gestaakt werd bij het spoor, moest vakbond ACV uiteindelijk bussen inschakelen aan de achterkant van het station ter hoogte van de Tulpenlaan. Daar kwamen rond 7 uur meer dan 200 mensen samen van verschillende onderwijsinstanties en plaatsen in de Westhoek.

Bijsturing treinplan

“Het was oorspronkelijk voorzien om met treinen te reizen. Ik had bijvoorbeeld persoonlijk ingetekend om met de trein uit Diksmuide te vertrekken, maar we moesten naar Ieper trekken en daar op de bus stappen. Ik geef al vele jaren les in het derde leerjaar”, vertelt Ludo Vergote (57), leerkracht van vrije basisschool De Ladder in Lo-Reninge. “Wij gaan protesteren, ja. En daarvoor kan ik enorm veel redenen opnoemen. Vandaag vormt de voornaamste aanleiding het gerucht dat we een pak pensioen zouden moeten inleveren. In het begin van onze carrière werd ons gezegd dat we iets minder zouden verdienen, maar op het einde wel een mooi pensioen zouden krijgen. Daar zou nu eventueel aan gerammeld worden en er is sprake van langer te moeten werken. Dit en een aantal andere punten zijn voor heel veel mensen in het onderwijs niet aanvaardbaar. Dus ik ga mee naar Brussel, samen met heel wat collega’s.”

Negatief in de media

Ook andere zaken liggen op de lever. “Als we heel eerlijk zijn: we komen vaak erg negatief in de media”, vervolgt Vergote. “Denk aan eerdere reportages rond gedaalde onderwijskwaliteit, het lerarentekort… heel wat zaken stapelen zich al een poos op. Het nieuws rond onze pensioenen is de druppel die de emmer doet overlopen. De onvrede is heel groot. Er heerst ook een gevoel dat we altijd maar meer bevraagd worden. We staan te veel onder druk en die druk is sterk gestegen in vergelijking met vroeger.”

Begrip voor NMBS

Leen Corneillie (42) is leraar Lichamelijke Opvoeding in het Ieperse College. “Wij wensen een signaal te geven aan de onderhandelaars en de federale regering: wij willen niet langer werken voor een lager pensioen”, vertelt zij. “Ons pensioen maakt deel uit van ons loonpakket en nu komt ons statuut op de helling te staan. Daarom gaan wij massaal naar Brussel. Dit is het grootste verzamelpunt in de Westhoek. We moesten met de bus. Dat is wat vervelend, maar we hebben natuurlijk begrip voor de mensen van NMBS die staken omwille van gelijkaardige redenen. Het aanrijden en de terugkeer blijken niet evident, we zijn klaar voor een lange dag.”

Eigen vervoer

Nancy Dewulf (54) uit de Houthulstse deelgemeente Klerken is pedagogisch begeleider aan de Westkust bij scholengemeenschap Strand & Polder. Daarnaast is Dewulf voorzitter van de West-Vlaamse afdeling van COV, het Christelijk Onderwijzersverbond van de vakbond ACV. “We betogen tegen de Arizona-plannen voor onze pensioenen, samen met de andere openbare diensten”, verklaart Dewulf. “Uiteraard komen de meeste betogers uit het onderwijs. Tot zondagavond kregen we telefoons van mensen die bereid zijn om mee te staken. Het gaat om leden en niet-leden, die het zelfs zagen zitten op eigen initiatief en met eigen vervoer naar Brussel te vertrekken.”

Het ACV heeft weet van 425 leden uit de Westhoek die naar Brussel trokken voor de nationale betoging. “Het gaat om vier bussen en de overgrote meerderheid bestaat uit leerkrachten, maar er zitten ook mensen bij uit andere sectoren”, duidt Jeroen Pollet, beleidsadviseur bij ACV West-Vlaanderen. “In heel West-Vlaanderen tellen we 2.820 betogende leden, onder wie 2.300 personen uit het onderwijs.” (TP)