Personeel staakt in verschillende restaurants van Lunch Garden: toekomst onzeker voor West-Vlaamse restaurants

Verschillende restaurants van Lunch Garden blijven zaterdag gesloten nadat vrijdag bekendraakte dat de keten het faillissement zal aanvragen. Dat meldt de socialistische vakbond BBTK.

In onze provincie heeft Lunch Garden vestigingen in Brugge, Sint-Eloois-Vijve en Kortrijk. Of zij blijven bestaan is niet duidelijk op dit moment.

Onder meer in Bierges, Bergen en Jambes bleven de zaken gesloten. “De werknemers maken zich zorgen dat ze niet betaald zullen worden voor de gepresteerde diensten in januari, noch door de werkgever, noch door de overnemer, en hebben daarom een stakingsactie gestart”, meldt federaal secretaris van BBTK Stéphane Piron aan Belga. “Geen enkele werknemer heeft bovendien een eindejaarspremie gekregen.”

Honderden banen bedreigd

Maandagochtend om 8.30 uur vindt een bijzondere ondernemingsraad plaats op de hoofdzetel van Lunch Garden in Evere. Op de agenda staat het nakende faillissement van Lunch Garden. De Antwerpse investeerder CIM Capital zou een deel van de restaurants overnemen, maar honderden banen zouden bedreigd zijn.

Van de 61 restaurants, zouden er 18 moeten sluiten, aldus Piron. “Er zouden dan nog maar 25 restaurants overblijven die Lunch Garden zelf uitbaat (tegenover 38 vandaag) en 18 franchisevestigingen (tegenover 23)”, aldus de vakbondsman.

Eind 2023 werkten bijna 900 mensen voor de restaurantketen. Een woordvoerder van Lunch Garden laat zaterdag weten dat de keten momenteel geen commentaar geeft over de ontwikkelingen. De directie wil eerst maandag het personeel verwittigen tijdens de bijzondere ondernemingsraad en zal dan communiceren naar de media, klinkt het. (BELGA)