Stadens burgemeester Francesco Vanderjeugd staat weer zelf aan het hoofd van zijn kapperszaak

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) komt straks opnieuw aan het hoofd te staan van zijn kapperszaak in de Kapelleriestraat. De huidige gerante verlaat het kapsalon, en de burgermeester vond niemand die geschikt was om in de voetsporen treden. Dat verandert volgens de burgervader niets aan zijn politieke ambities.

“Elise, de huidige gerante van Ziezo, liet in maart weten dat ze de zaak zou verlaten”, legt burgemeester Vanderjeugd uit. “Ze begint immers zelf een kapperszaak in Roeselare. Ik wist dat ze die ambitie had. Ze heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken dat ze ooit zelf een eigen zaak wou. Ik apprecieer het enorm dat ze me tijdig van haar vertrek op de hoogte gebracht heeft. Na de aankondiging van Elise diende ik uiteraard op zoek te gaan naar een nieuwe uitbater of uitbaatster. De geschikte persoon om Ziezo uit te baten vond ik evenwel niet. Dat uitbaten mag je wel letterlijk nemen want de gerant dient niet enkel in te staan voor het kappen van haar, maar heeft ook de dagelijkse leiding in handen. Doordat de zoektocht naar een geschikte persoon niets opleverde, besloot ik om opnieuw zelf aan de slag te gaan in het salon”.

In de vingers

Het is ondertussen acht jaar geleden dat de burgemeester zelf aan de slag was in zijn kapsalon. Vanderjeugd ziet daar het probleem niet van in. “De voeling met het kappersvak ben ik nooit kwijt geweest”, weet de burgervader. “Zo werk ik sinds januari op woensdagnamiddag opnieuw in het salon, terwijl ik ook inviel op momenten dat Elise er niet was, tijdens vakantieperiodes bijvoorbeeld. Het kappersvak raak je nooit helemaal kwijt. Dat is iets wat je in de vingers blijft hebben. Het is ook niet dat ik met tegenzin in mijn salon ga staan. Kapper zijn blijft mijn eerste grote liefde.”

Enkel op afspraak

De burgemeester gaat zijn salon ook niet voltijds openen. “Op woensdagnamiddag is Ziezo van 13 tot 18 uur open, op vrijdag van 9 tot 19 uur en op zaterdag van 8 tot 17 uur”, legt Francesco uit. “Daarbij werk ik enkel op afspraak. Zomaar binnenwippen kan dus niet”. Ook de combinatie met het burgemeesterschap vormt geen probleem, meent de burgervader. “In het verleden combineerde ik het burgemeesterschap al probleemloos met mijn kapsalon”, aldus de burgemeester.

“Dat ik terugkeer naar mijn kapsalon, verandert niets aan mijn politieke ambities”

“Ik merk ook dat heel wat collega-burgemeesters uit vergelijkbare landelijke gemeenten hun job behouden en die ook combineren met het burgemeesterschap. Als ik op zaterdag al eens ergens naartoe moet in het kader van mijn burgemeesterschap, dan kan ik mijn afspraken nog altijd zo regelen dat ik toch mijn engagementen als burgemeester kan nakomen. Desnoods begin ik dan wat vroeger of werk ik wat langer. Ik ben dan ook niet bang om lange uren te draaien.”

Verkiezingen 2024

Het opnieuw uitbaten van Ziezo fnuikt ook de politieke ambities van de burgemeester niet. “Door de score die we in 2018 behaald hebben, heb ik de ambitie om in 2024 opnieuw volop voor het burgemeesterschap te gaan en nog eens zes jaar burgemeester te zijn, als de kiezer dat wil”, stelt de burgemeester. “Ook tegen een kandidatuur bij de landelijke verkiezingen zeg ik geen neen. Het is ook de bedoeling om mijn kapsalon nog een tijd te houden. Vorig jaar vierde ik de tiende verjaardag van Ziezo en ik wil daar nog ettelijke jaren aan toevoegen.”