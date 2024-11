Silke Maenhout ontwerpt unieke kimonoblazers: “Mijn creatieve uitspattingen kan ik kwijt in oude blazers”

Silke Maenhout uit Zarren moest niet lang zoeken naar een originele naam voor haar eigen onderneming: met MAANGOUD – jawel, in hoofdletters – focust ze zich voornamelijk op het redesignen van bepaalde kledingstukken, met als populairste item de kimonoblazer.

“Dit alles startte als een gewone hobby”, aldus Silke. Ze woont met haar man Sebastiaan Tilleman en haar twee kindjes Lora en Miel langs de Kapoenstraat in Zarren.

“Ik ben een jaar geleden begonnen met het volgen van naailessen. Daarvoor had ik geen opleidingen in die sector genoten, want ik ben van opleiding digitaal marketeer. Naast de lessen probeerde ik zelf ook veel uit en ik kwam op het idee om kimonoblazers te ontwerpen. Dat betekent dat ik de mouwen van een jasje verwijder en ze vervang door andere, wijdere mouwen in een andere stof.”

Populair

“Momenteel zijn die kimonoblazers redelijk populair. Ik werk voornamelijk op nieuwe kledingstukken, maar hier en daar gebruik ik al eens een vintage blazer voor een leuke, oversized look of een blazer dress. Ik krijg soms ook de vraag om kledingstukken van een overleden familielid te recyclen en te verwerken in een ander kledingstuk.”

“Ik werk voornamelijk op bestelling, zodat de klant zijn eigen, unieke kledingstuk kan samenstellen. Alles verloopt online, maar wie in de buurt is, kan zeker in mijn atelier de stofjes komen bekijken en enkele blazers passen. Ik ben trouwens steeds op zoek naar oude blazers en vintage kostuumjassen die niet meer gedragen worden. Die kan ik dan upcyclen en kan daar mijn creatieve uitspattingen in kwijt.”

Jassen te koop

“Midden februari zijn de jassen die ik ontwerp te koop in een winkel in Roeselare, maar daar kan ik nu nog niets meer over kwijt”, lacht Silke.

“Supergrote plannen heb ik niet, ik blijf gewoon verder doen waarmee ik bezig ben. Pauline Devos, een bekende influencer, loopt ook rond met een kimonoblazer die door mij is ontworpen, en die reclame is vanzelfsprekend mooi meegenomen”, besluit ze.