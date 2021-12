Shoppers kunnen in Oostende aankopen gratis laten inpakken tijdens kerstperiode

Toerisme Oostende organiseert opnieuw een inpakbar in het Feest- en Cultuurpaleis. Shoppers kunnen er hun geschenken laten inpakken. Bovendien kan shoppen tegenwoordig handenvrij, want eveneens in het Feest- en Cultuurcentrum staan lockers opgesteld.

Shoppers kunnen hun aankopen sinds vrijdag gratis laten inpakken in geschenkpapier in het winkelcentrum in het Feest- en Cultuurpaleis. Wie echter een vrije bijdrage wil leveren, steunt daarmee ‘Boven de Wolken’. “De inpakbar kon de voorbije edities telkens rekenen op een zeer grote interesse. Onze vrijwilligers pakken duizenden cadeautjes in en toveren zo nog wat extra Oostendse magie in de woonkamers. Het cadeaupapier wordt ook onder de handelaars verdeeld om zoveel mogelijk mensen gelukkig te maken”, aldus burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Lockers beschikbaar

Nieuw dit jaar zijn de lockers waarin shoppers hun boodschappentassen kunnen deponeren. Je huurt een #ikkoopinoostende-locker al voor 2 euro voor een hele dag, maar klanten kunnen bij aankoop in de handelszaken van het centrum van Oostende ook een kortingskaart krijgen. Met zo’n kortingskaart kunnen de shoppers gratis gebruik maken van een #ikkoopinoostende-locker.

“Onze handelaars kunnen shoppers met een kortingskaartje doorverwijzen naar het Feest- en Cultuurpaleis om er enerzijds de kerstcadeaus te laten inpakken en ze anderzijds ook op te bergen. Door een beroep te doen op de #ikkoopinoostende-lockers kunnen shoppers handenvrij hun weg verderzetten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld nog wat meer inkopen doen of kunnen ze in de Oostendse horecazaken iets eten of drinken, wat de lokale economie ook opnieuw ondersteunt”, zegt schepen van Ondernemen Charlotte Verkeyn.

De inpakbar is open sinds vrijdag en blijft tot 31 december en dat telkens van 13 tot 18 uur. De lockers blijven tot 9 januari beschikbaar van 7.30 uur tot 20.30 uur. (JRO)