Salons Rembrandt krijgt nieuwe toekomst als duurzaam woonproject in Vichte

De site van de bekende feestzaal Salons Rembrandt in Vichte krijgt een nieuwe bestemming. Projectontwikkelaar Steenoven bouwt er straks ‘Rembrandt’, 23 nieuwbouwappartementen en -woningen en een grote publieke binnentuin. De eerste bewoners kunnen midden 2024 hun intrek nemen.

“Met 23 energieneutrale appartementen en woningen gaat het om een van de duurzaamste nieuwbouwprojecten in de streek. De toekomstige bewoners dragen hun steentje bij aan een beter klimaat dankzij het duurzame karakter. Ook in de portefeuille zal een wezenlijk verschil merkbaar zijn. De energiefacturen zullen lager liggen en de bewoner is minder afhankelijk van de schommelende energieprijzen. We willen als ontwikkelaar mee impact hebben op een betere leefkwaliteit ”, zegt Bart Vanderdonckt, ceo van Steenoven.

Duurzaam

Sinds 1969 was Salons Rembrandt in Vichte een echt begrip in Zuid-West-Vlaanderen. De feestzaal met bijhorend restaurant en hotel was steeds succesvol en had talrijke bekende Vlaamse artiesten te gast. Sindsdien staat het pand langs de Oudenaardestraat leeg. Daar komt weldra verandering in. Projectontwikkelaar Steenoven geeft de 4.148 m² grote site een nieuw leven. Er komen 17 appartementen en 6 woningen. Op de site zal er ook plaats zijn voor een handelsruimte van 116 m², 24 ondergrondse parkeerplaatsen en 18 bezoekersplaatsen, 6 carports en een gemeenschappelijke fietsenstalling. Daarbij trekt Steenoven voluit de duurzame kaart. Zo is er in Rembrandt geen plaats meer voor gas. Steenoven kiest bewust voor een fossielvrije ontwikkeling en past daarom hernieuwbare energietechnieken toe. De zeventien appartementen en zes woningen zijn standaard uitgerust met een warmtepomp en vloerverwarming. Regenwater wordt gerecupereerd voor toiletten en tuinkranen. De projectontwikkelaar kiest ook voor hoogrendementsglas. Dat isoleert tot driemaal beter dan dubbel glas, waardoor de warmte in de winter binnen blijft en de hitte in de zomer geweerd wordt. Voorts is onder andere ook balansventilatie met warmterecuperatie voorzien.

Verkoop gestart

Steenoven ziet veel potentieel in de site en in Vichte. Enerzijds ligt de dorpskern, met onder meer een supermarkt, slager, bakker, scholen en zelfs een kinderopvang, op slechts 200 meter afstand. Anderzijds heb je een vlotte verbinding naar Kortrijk en Waregem. Aankopen in Rembrandt komt in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief van 6 procent voor sloop- en heropbouw. De verkoop is gestart.

Meer informatie op www.rembrandt-anzegem.be