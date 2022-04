Roeselare pakt opnieuw uit met shoppingactie ‘Hou van mei’ in mei

De stad Roeselare pakt voor het tweede jaar op rij uit met een shoppingactie in de maand mei. Er is opnieuw een prijzenpot van maar liefst van 10.000 euro Roeselare Kadobons.

Hou je van shoppen? Wel dan moet je in mei wel extra houden van shoppen in Roeselare! Na de succesvolle lancering vorig jaar, pakt vzw Shopping & Centrum Roeselare opnieuw uit met de shoppingactie ‘Hou van mei’.

Van 1 tot en met 31 mei krijg je bij elke aankoop in één van de deelnemende winkels in het centrum een ‘Hou van mei’-voucher met daarop een unieke code. Je registreert je code via www.shoppingroeselare.be. Dit kan je doen tot en met zondag 5 juni 24 uur. Op maandag 6 juni worden dan de 18 winnaars getrokken die elk 500 euro aan Roeselare Kadobons ontvangen en 1 winnaar ontvangt maar liefst 1.000 euro.

Let wel dat je je vouchers na de online registratie goed bijhoudt want je hebt ze nodig om je prijs te kunnen afhalen.

Shoppende mama’s

Op zaterdag 7 mei (dag voor moederdag) worden de shoppende mama’s verrast met een “lekkernij”. Uiteraard zijn er ook winkels die nav moederdag uitpakken met speciale acties en kortingen.

Parkeer zorgeloos en goedkoop in de verschillende centrumparkings (Parking Ooststraat-Station, Parking De Munt, de Moermanparking of de Wallenparking). Het eerste uur is gratis. Op zaterdag tussen 12 en 20 uur betaal je slechts 1 euro voor 4 uur parkeren.