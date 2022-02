‘Profploeg’ moet handelskern versterken

Ook Knokke-Heist gebruikt straks de ‘profploeg’ van minister van economie Hilde Crevits (CD&V) om de lokale handel te versterken. De expertenploeg geeft onder meer advies over ruimtelijke ordening, e-commerce en vastgoed. “We maken graag gebruik van deze gelegenheid om onze handelaars een extra duw in de rug te geven”, zegt schepen van Lokale Economie Anne Pattyn.

Na een eerste oproep doen bij een tweede oproep nog eens 50 stads- en gemeentebesturen beroep op de zogenaamde ‘profploeg’ om hun handelskernen te versterken. In totaal gaat die ploeg nu al in 82 gemeenten langs om advies te geven op vlak van ruimtelijke ordening, e-commerce, vastgoed, evenementen, stedelijk logistiek en sociale media. En binnenkort is dus ook Knokke-Heist aan de beurt. Het eigenlijke overleg en de sessies moeten evenwel nog opgestart worden. De gemeente zit nu in een eerste fase waarbij de ‘scope’ zal worden afgebakend. “De lokale handelaars en ondernemers zijn heel belangrijke stakeholders voor ons als gemeentebestuur”, zegt schepen van Lokale Economie Anne Pattyn (Gemeentebelangen). “Dus we maken graag gebruik van de gelegenheid om de handelaars en dus ook de handelskernen een duwtje in de rug te geven. Het kan zeker interessant zijn om ons te laten ondersteunen en adviseren door externe experten op vlak van al die deelaspecten.” Het gemeentebestuur verwacht dus behoorlijk veel van de samenwerking met de ‘profploeg’ en kijkt zowel uit naar praktische tips als naar bredere adviezen rond stadsontwikkeling om de handel nog te versterken.

Andere initiatieven

In andere steden en gemeenten deden de profploegen al voorstellen voor het ontwikkelen van innovatieve winkelconcepten, voor de make-over van een dorpsplein, het oplossen van een mobiliteits- of parkeerprobleem of het creatief in de etalage zetten van de troeven van een handelskern.

Het gemeentebestuur wijst er ons nog op dat het eerder ook zelf al heel wat initiatieven genomen heeft om de handelaars, ook in de verschillende fases van de coronacrisis, te ondersteunen. Zoals met de waardebon voor alle bewoners om te besteden in de handelszaken en de aanmoedigingspremie voor handelaars die in een bepaalde zone een vestiging openen met een zekere belevingswaarde. En dan zijn er ook de individuele coachtingstrajecten voor de handelaars, waarbij ze beroep kunnen doen op externe experts rond een gekozen thema, die uitgebreid zijn van vier naar acht uren.