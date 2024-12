“Prijskaartje van 16,5 miljoen euro”: duurste woning van België in 2024 staat in Waregem, Knokke-Heist vult top 5 aan

De duurste woning van België op vastgoedwebsite Immoweb van het afgelopen jaar staat in Waregem. Voor de verkoop van het huis werd maar liefst 16,5 miljoen euro gevraagd en ligt daardoor 3 miljoen hoger dan de tweede plaats in Brussel. Dat blijkt uit de gegevens van Belgische vastgoedsite. Ook twee woningen uit Knokke-Heist met een vraagprijs van 11,8 tot 11,5 miljoen euro halen de top 5. Ook het duurst verkochte appartement van België in 2024 met een prijskaartje van 6 miljoen euro ligt in Knokke-Heist.

Immoweb dook met het naderende einde van het jaar in hun archief van 2024 om een beeld te vormen over de vraagprijs van de woningen het afgelopen jaar.

Duurste woning

Zo blijkt dat de duurste woning van België dit jaar in Waregem stond. Het gaat om een alleenstaande woning van 433 m² waarvoor er maar liefst 16,5 miljoen euro gevraagd werd. Op de tweede en derde plaats staat een huis in Etterbeek voor 13,5 miljoen euro en een villa in Ukkel voor 12,5 miljoen euro. Knokke-Heist zorgt voor de aanvulling van de top 5. Op de vierde plaats prijkt namelijk een villa van 561 m², die te koop stond voor 11,8 miljoen euro. De top 5 wordt afgesloten door een woning in Knokke-Heist met een oppervlakte van 790m³, die te koop stond voor 11,5 miljoen euro.

Als we kijken op Vlaams niveau voor de duurste panden in plaats van voor het hele land komt pas op de vijfde plaats een andere provincie piepen. In het Antwerpse Kapellen werd er 10,5 miljoen euro gevraagd voor een woning. Om de privacy van de verkopers en kopers te beschermen, wordt niet bekend gemaakt voor hoeveel de woningen uiteindelijk al dan niet verkocht werden. (Lees verder onder de afbeelding)

Een overzicht van de top 5 duurste huizen en appartementen in Vlaanderen. © Immoweb

Duurste appartementen

Wanneer het specifiek gaat over de duurste appartementen in België, zijn de ogen gericht op Knokke-Heist. Vier van de vijf duurste appartementen bevinden zich in Knokke-Heist. De eerste plaats is weggelegd voor een triplex van 283 m² met een prijskaartje van maar liefst 6 miljoen euro. Op de vierde plaats staat een appartement uit het Brusselse Oudergem.

Als we kijken naar de top 20 appartementen met de hoogste vraagprijs in België bevinden er zich 16 daarvan in Knokke-Heist met prijzen tussen 4,5 en 6 miljoen euro. Pas op de 20ste plaats komt de eerste andere Vlaamse gemeente, namelijk Antwerpen opduiken. Zo wordt het imago van Knokke-Heist als dure gemeente bestendigd.

Meest bekeken zoekertjes

Naast de verkoopsprijzen ging Immoweb ook kijken naar welke zoekertjes voor huizen en appartementen het meest bekeken en aangeklikt werden. Als het gaat over huizen dan valt West-Vlaanderen helaas buiten de top 3 van Vlaanderen. Maar bij de appartementen gaat de kustgemeente De Panne met de eerste plaats lopen in Vlaanderen. Een eenkamerappartement van 85 m² met een terras dat te koop stond voor 111.000 euro was het meest geklikte zoekertje van 2024. Hoeveel keer het zoekertje bekeken werd, is niet gekend.

Populairste buurten

Uiteindelijk zoomde de vastgoedwebsite ook nog even in op welke wijken en buurten in Belgische steden populair zijn om een woning te kopen in 2024. Zo zit er vaak een verschil tussen de populaire wijken voor een huis en die voor een appartement. Dat is niet anders in West-Vlaanderen.

Voor de centrumstad Oostende is Zandvoorde de populairste wijk in 2024 voor mensen die een huis zoeken. Als het gaat over een appartement dan verkiest men toch de wijk Stene in Oostende. In de provinciehoofdstad Brugge is deelgemeente Sint-Michiels de populairste wijk om een huis te zoeken of kopen. Wie een appartement wil, ging in 2024 meer voor het dorpje Lissewege.