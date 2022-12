Noëlly eindejaaractie deelt voor 15.000 euro aan bonnen uit

Vorig jaar organiseerden Unizo Staden, Unizo Westrozebeke en Unizo Oostnieuwkerke voor het eerst samen een eindejaarverkoopactie. Die was bijzonder succesvol. De Noëlly eindejaaractie wordt dit jaar dan ook herhaald.

“Doel van de actie is de lokale handel te stimuleren en de ondernemers in Groot-Staden in de kijker te zetten”, vertelt Alexander Ally, voorzitter van Unizo Oostnieuwkerke. “Net als vorig jaar is de actie tweeledig”, weet Anja Vandekerckhove, die voorzitter van Unizo Staden is.

“Vorige week werd een publiciteitsfolder verdeeld bij alle inwoners uit de drie deelgemeenten. Die folder telt maar liefst 96 pagina’s met advertenties van ondernemers en handelaars uit Groot-Staden. De folder is ook niet zomaar een boekje. Het is een bewaarboekje dat door inwoners meermaals bekeken wordt.”

“Aan het boekje is opnieuw een leuke wedstrijd gekoppeld. Er zijn een aantal Noëlly kerstmannetjes in verstopt. Wie het juiste aantal vindt, wint twee flessen Champagne. Per deelgemeente zijn er drie winnaars die elk twee flessen winnen. Er is een inzamelpunt voor de wedstrijdformulieren per deelgemeente voorzien.”

“Het tweede deel van de actie is onze lotjesactie”, gaat Danny Soenen, voorzitter van Unizo Westrozebeke verder.

Welke handelaars?

“Bij de deelnemende handelaars worden tijdens de actie loten uitgedeeld. Hoeveel loten dat per aankoop zijn, wordt door de handelaar zelf bepaald. Er is een totale prijzenpot van meer dan 15.000 euro te verdelen. De eerste prijs is goed voor 2.500 euro aan aankoopbonnen. Verder zijn er ook drie bonnen van 750 euro en bij de uitgevende handelaar nog eens meer dan 100 bonnen van 100 euro.

De actie loopt van zaterdag 3 december tot en met zaterdag 31 december. De trekking vindt plaats op donderdag 5 januari. De hoofdprijzen worden op 3 februari uitgereikt. De lijst met winnende loten zal vanaf zaterdag 7 januari kunnen geraadpleegd worden via Facebook en bij de deelnemende winkeliers. Deelnemers aan de verkoopactie zullen duidelijk zichtbaar zijn in het straatbeeld door de Noëlly kerstman die voor de deur staat. In totaal nemen 57 handelaars deel in Groot-Staden, waarvan 17 in Oostnieuwkerke, 12 in Westrozebeke en 28 in Staden”, besluit Soenen.

(CB/foto JCR)