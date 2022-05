Lydia Deseyne heeft naast kattenhotel nu ook trimsalon in Roesbrugge

Vanaf 1 juni start Lydia Deseyne, die al jarenlang een kattenhotel heeft in Roesbrugge, met een trimsalon voor katten. Samen met haar echtgenoot ontfermt Lydia zich thuis ook over maar liefst twintig katten.

Samen met echtgenoot Patrice Boeyaert is Lydia Deseyne dagelijks bezig met de zorg voor niet minder dan twintig eigen katten. In een mooi ingerichte ruime locatie komen die diertjes zeker niets tekort. Daarnaast komen er in de achtertuin nog wel eens wildere poezen een kijkje nemen, maar al deze dieren worden zeker met evenveel liefde behandeld. Sinds 2008 is Lydia dan ook bezig met de opvang van katten.

Tederheid en liefde

“Van onze 20 poezen zijn er die we zeker van een gewisse dood hebben gered. Momenteel hebben we gelukkig geen zieke katten, maar vroeger hadden we wel eens poezen met aids of kanker. Maar altijd werden deze met evenveel liefde opgevangen en verzorgd door Patrice en mezelf. Ooit huisden ze op zolder, maar toen we een gebouw achter onze woning konden inrichten tot kattenparadijs, hebben we de zolder ingericht als kattenhotel. Tijdens het jaar, maar zeker tijdens de vakanties, vinden heel wat katjes hier onderdak. En altijd behandelen we iedere poes met heel veel tederheid en liefde. En weet dat we ook twee poedels hebben, maar tussen onze katten en honden is er absoluut geen contact”, zegt Lydia. Naast hun woning in nr. 3 bevindt zich op het Roesbruggeplein 4 in het IJzerdorp het kapsalon met op de verdieping het kattenhotel. Naast het kapsalon zal Lydia er vanaf 1 juni ook een kattentrimsalon uitbaten.

Verplicht diploma

Met hun honden trekken Lydia en Patrice al jaren naar ’t Verwende Nest in Poperinge, waar Emelie Bouw naast honden ook wel eens katten trimt. Maar eigenlijk was er geen tijd meer voor de katten, zodat ze bij Lydia aandrong om kattentrimster te worden. “Omdat ik twee jaar terug al een brief kreeg van minister Weyts dat ik vanaf 1 januari 2024 een verplicht diploma dierenzorg zou moeten bezitten om het kattenhotel verder te kunnen uitbaten, heb ik online een opleiding als dierenartsassistente gevolgd. Eigenlijk heb ik maar een zaak voor ogen bij het trimmen, en dat is het welzijn van de kat”, zegt Lydia.

Lydia zal klitten wegscheren, geheel vervilte katten of door ziekte of artrose aangetaste diertjes die zichzelf niet meer mooi kunnen maken, er weer prachtig doen uitzien. “En dan is er natuurlijk ook de verzorging van het gebit, want veel katten hebben heel slechte tanden. Maar het wordt dus geen trimmen voor kattenshows. Ik zal ook vachtsparend en zo stressvrij mogelijk werken. De voorbije jaren werd ik ooit maar door één kat gebeten, en toch werk ik met blote handen. Gelukkig blijft het baasje meestal aanwezig tijdens het trimmen.”

Kattentrimsalon Lydia Deseyne is te bereiken via 0474 96 11 94 of lydia.deseyne@telenet.be.