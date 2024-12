“Local heroes maken ons winkelaanbod uniek”: Geen leegstand in shoppingcenter Ring Kortrijk na serieuze investeringen

Vandaag is Ring Kortrijk op één pand na volledig verhuurd. Een mooie evolutie op amper tien jaar tijd. Toen Wereldhave Belgium het winkelcentrum in 2015 kocht was er een bezetting van 85 procent. “Dankzij actief beheer, marktonderzoek en een slimme clustervorming op de boven- en benedenverdieping hebben we deze evolutie mogelijk gemaakt”, zegt shopping center manager Charlotte Tahon (32).

Wat zijn volgens u de belangrijkste factoren die Ring Kortrijk aantrekkelijk maken voor huurders?

Als eigenaar en beheerder heeft Wereldhave Belgium enorm geïnvesteerd in de site. Denk maar aan de gevelrenovatie en de vernieuwing van de sanitaire voorzieningen, maar we brachten ook de customer journey in kaart om die te optimaliseren. Die investeringen lonen, want we zien een stijging in onze bezoekersaantallen. Vorig jaar klopten we af op 3,6 miljoen, nu voorzien we een stijging van 7 procent naar 3,8 miljoen. Dat zijn mooie cijfers. En hoe meer bezoekers, hoe beter de omzet voor onze huurders.

Daarnaast zijn we een vaste waarde binnen het retaillandschap in West- en Oost-Vlaanderen. We bestaan al meer dan 50 jaar. Verschillende generaties komen hier winkelen. Iedereen kent het shoppingcenter. Bovendien zijn we vlot bereikbaar vanuit diverse invalswegen en is er gratis parking, dat is een zeer belangrijke factor.

Er zijn de laatste tijd veel nieuwe winkels bijgekomen. Wat zijn de belangrijkste toevoegingen?

We hebben in 2024 vooral ingezet op het uitbreiden van ons winkelaanbod, specifiek op segmenten die nog ontbreken. Zoals de slager en traiteur Bon’Ap, de speelgoedwinkel Fox & Co, de sneakerstore Courir, de ijs- en wafelkiosk van IJsboerke, de high-end juwelier Histoire d’Or en het trendy Belgisch modelabel CKS.

“We zetten heel erg in op diensten en toegankelijkheid”

Uit ons onderzoek bleek ook dat we niet voldoende horecazaken aanboden, in het weekend was alles volzet. We kozen ervoor te differentiëren. Niet een extra klassieke brasserie, maar zaken zoals Hawaiian Poké Bowl, pastabar Pulpe en de verse croques van Madame Croqu’o.

Zet Ring Kortrijk in op lokaal ondernemerschap?

We vinden local heroes heel belangrijk. Ze maken ons winkelaanbod uniek. Denk maar aan Madame Croqu’O van de lokale jonge onderneemster uit Heule, maar uiteraard ook de uiterst gezellige horecazaak Caffè Lungo, al jaren uitgebaat door Sjarka Verhamme. Een mooi voorbeeld is de winkel/verwencafé ‘het idee’ van vzw de branding, waarbij mensen met een verstandelijke beperking zelf instaan voor het bedienen, helpen en afrekenen van de klant. De artikelen worden trouwens door hen gemaakt. Ook Natini, een modelabel voor kinderen dat zijn hoofdzetel heeft in Kuurne, vond de weg naar ons shoppingcenter om er een flagship store te openen. Daarnaast bieden we aan de hand van pop-ups en tijdelijke standen heel wat mogelijkheden aan kleine, lokale ondernemers.

Hoe positioneert Ring Kortrijk zich ten opzichte van andere shoppingcentra of online winkelen?

We zetten heel erg in op diensten en toegankelijkheid. We willen het onze klant zo makkelijk mogelijk maken door alles onder één dak aan te bieden. Kijk maar naar ons infopunt The Point dat de laatste jaren transformeerde in een servicepunt waar mensen een powerbank of een hondenbuggy kunnen ontlenen, hun droogkuis of postpakketten kunnen afleveren of ophalen. In juli openden we er een bpost postpunt. Daarnaast kunnen mensen ons heel vlot bereiken en worden ze snel verder geholpen. Zo maken wij het verschil. We beschouwen het online shoppen als een en-enverhaal. Laat jouw pakjes bij ons leveren, combineer met boodschappen of vind een alternatief in onze winkels. We willen ons niet distantiëren van de e-commerce, maar proberen het in iets positief om te zetten.

Welke nieuwe winkels of projecten kunnen we verwachten in de komende jaren?

We kunnen nog geen namen noemen van nieuwe winkels, maar er zijn wel weer wat potentiële huurders naar het winkelcentrum aan het kijken. We werken volgend jaar volop verder op onze buitenomgeving, de heraanleg van de parking met een betere flow en de verfraaiing van ons eventplein waar het tijdens de zomer heerlijk vertoeven is op de terrassen van onze horeca. We plannen de komende jaren ook een make-over van de binnenkant van het center. We ambiëren zeker nog groei op vlak van bezoekersaantallen, maar voorlopig zijn er geen plannen om het center uit te breiden. We focussen ons vooral op het aantrekken van nieuwe huurders die ons aanbod verder optimaliseren.

Speelt Ring Kortrijk in op duurzaamheidstrends en groene initiatieven?

Dat is een belangrijke pijler binnen ons beheer. We laten onze huurders een green lease tekenen waarin we vragen om energiezuinige installaties te voorzien in de winkels. Daarnaast hebben we een ‘very good’ score op het BREEAM certificaat, een mooie erkenning voor onze inspanningen. We blijven verder investeren in het verduurzamen van ons gebouw en beheer door bijvoorbeeld vanaf begin volgend jaar zonnepanelen op het dak te plaatsen en aan energiemonitoring te doen.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor een shoppingcenter?

De corona- en energiecrisis, in combinatie met de opkomst van e-commerce, hebben voor moeilijkheden gezorgd binnen de retailsector. Maanden omzet gingen verloren en de kosten voor retailers zijn gestegen. Jammer genoeg zijn ook bij ons enkele winkels overkop gegaan, maar business blijft business en we proberen het positief te bekijken. Het verdwijnen van winkels, creëert opportuniteiten voor anderen. Een shoppingcenter is steeds in transformatie. Het komen en gaan van huurders blijft een uitdagende puzzel.