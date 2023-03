Zuhal Demir over stikstofakkoord: “Na 20 jaar ligt er oplossing op tafel”

De Vlaamse regering buigt zich vrijdag opnieuw over het stikstofdossier. De kans lijkt groot dat minister-president Jan Jambon opnieuw moet vaststellen dat een akkoord met drie partijen onmogelijk is. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir lag er “nooit zo’n volledig dossier op tafel”. “Na 20 jaar ligt er eindelijk een oplossing op tafel”, zo zei ze voor de start van de vergadering. Viceminister-president Bart Somers denk niet dat er een akkoord komt en roept de ander partijen, en met name CD&V, op om “openingen te maken en voorstellen te doen”.

Slaagt Vlaams minister-president Jan Jambon er vrijdag in de stikstofdiscussie, die zijn regering naar de rand van de afgrond heeft gebracht, te deblokkeren? De kans op een echte doorbraak lijkt klein. Nadat de drie regeringspartijen (N-VA, Open Vld en CD&V) afgelopen zondag zonder akkoord uit elkaar zijn gegaan, is er amper contact geweest. De posities blijven ook dezelfde. Voor CD&V gaan de plannen niet ver genoeg, onder meer omdat ze onvoldoende perspectief bieden voor jonge landbouwers. Voor N-VA kan er dan weer niet veel meer veranderen aan de tekst uit vrees voor nieuwe maandenlange procedures die het dossier over de verkiezingen zouden tillen.

Perspectief voor de landbouw

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir legt het dossier alvast opnieuw op tafel. De MER is goedgekeurd, de Inspectie Financiën heeft groen licht gegeven. “Voor het eerst in 20 jaar ligt er een oplossing op tafel”, aldus de N-VA-minister vrijdagochtend. “Mensen thuis zijn het geruzie ook kotsbeu”, aldus Demir. Volgens haar biedt het huidige plan perspectief voor de landbouw en kan er de gevreesde vergunningenstop mee voorkomen worden.

Opvallend: Demir arriveerde op het Martelaarsplein met een boek van Wilfried Martens onder de arm met de titel “Een gegeven woord”. Een duidelijke verwijzing naar het feit dat de christendemocraten zich vorig jaar wél achter het krokusakkoord hebben geschaard.

Akkoord is nodig

Ook volgens viceminister-president Ben Weyts is een akkoord nodig. “Geen akkoord, dan verliezen zowel de boeren, de burgers als de bedrijven”, aldus Weyts.

Open Vld-viceminister-president Bart Somers denkt niet dat er vrijdag een akkoord uit de bus komt. Nochtans is het uitblijven van een akkoord volgens hem “dramatisch”. Hij dringt erop aan verder te zoeken naar “openingen” en “een methode om vooruit te gaan”. “Daarbij ligt ook een belangrijke verantwoordelijkheid bij de christendemocraten”, aldus Somers. Het hele dossier nu even laten “afkoelen” is volgens Somers wel een optie. “Een afkoelingsperiode kan, als het maar niet naar de Griekse kalender wordt verwezen. Een paar dagen rust om extra na te denken kan”, klonk het nog.

De CD&V-ministers legden voor de vergadering van de ministerraad geen publieke verklaringen af.