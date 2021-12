Landbouwers van Leisele leveren voedsel aan akkervogels

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe en medewerkers van het Regionaal Landschap waren op woensdag 15 december bij het bedrijf van kippenkweker Danny Coulier in de Gemeneweg. Danny is een van de landbouwers op wiens perceel momenteel Japanse haver groeit, een gewas dat ’s winters voor voedsel zorgt voor onder meer de bedreigde geelgors. “Een win-win voor alle partijen”, meent hij.

Momenteel groeit in de grensstreek met Frankrijk zo’n 80 hectare Japanse haver ter ondersteuning van akkervogels. Daarvan liggen 16 percelen op Alveringems grondgebied. Bij landbouwer Danny Coulier in Leisele gaat het om een perceel van een kleine 5 hectare. Het project is een samenwerking tussen landbouwers en het Regionaal Landschap Westhoek.

Geelgors

“De landbouwer zaait direct na het oogsten van de hoofdteelt in de maand augustus Japanse haver in en belooft die te laten staan tot half maart”, vertelt gedeputeerde Vanlerberghe.”Het Regionaal Landschap levert het zaaigoed aan de landbouwer. Akkervogels waaronder de leeuwerik, vink en – heel belangrijk – ook de bedreigde geelgors smullen immers van de olierijke zaden tijdens de winter.”

“De geelgors komt enkel nog voor in het Heuvelland en de strook langs de Franse grens. Hij is dus bedreigd. ’s Zomers eten vogels volop insecten maar tijdens de winter zijn die er niet. Op deze manier helpen we hen aan voedsel. We weten ondertussen dat we met dit project al zo’n 500 koppels in stand hebben kunnen houden. Vroeger moesten we onze landbouwers nog wat aanmoedigen, ondertussen stelt men zich spontaan kandidaat. Dit is een echt succesverhaal.”

“Bijkomend voordeel is dat deze Japanse haver een uitstekende groenbedekker is”, vult Danny Coulier aan. “Stikstof blijft in de plant en spoelt niet uit in het grondwater. Dat komt dan weer ten goede aan het volgende gewas. Eigenlijk is dit een mooi voorbeeld van hoe natuur en landbouw toch hand in hand samen kunnen gaan. Ook dat is iets wat mij verheugt”, geeft Danny Coulier nog mee.

(Anne Bovyn)