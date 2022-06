Landbouwers uit Brugge, Damme en Knokke-Heist in gesprek met lokale politici over stikstof

Op het landbouwbedrijf van Thierry Van Holm en Sandy Vantorre in Hoeke bij Damme gingen lokale landbouwers deze morgen in gesprek met de bestuurders van Damme, Brugge en Knokke-Heist. Ze vertelden hen persoonlijk wat de impact van het huidige stikstofakkoord is voor hun bedrijf en vragen de steden en gemeente te reageren naar de Vlaamse overheid.

Met 50 melkveebedrijven, 22 varkenshouders, 8 pluimveekwekers, 17 schapen- en 4 geitenfokkers en maar liefst 117 rundveebedrijven is de landbouw in Damme nog steeds erg sterk vertegenwoordigd. En het springt misschien minder in het oog wegens de vele andere kenmerkende facetten maar ook de Damse buursteden- en gemeenten Brugge en Knokke-Heist tellen nog heel wat landbouwbedrijven buiten de centra en in de meer landelijke deelgemeenten. Om maar te zeggen dat Brugge, Damme en Knokke-Heist ook zwaar getroffen worden door het stikstofakkoord dat binnen de Vlaamse regering werd gesloten om de uitstoot van stikstof te reduceren en zo de natuurgebieden te beschermen.

Zaterdagmorgen nodigden de lokale vertegenwoordigers van de landbouwsector – met Boerenbond, Ferm voor agravrouwen en Groene Kring – de leden van het College van Burgemeester en schepen uit van de genoemde steden en gemeente. Een aantal landbouwers deden hun persoonlijke en vaak schrijnende verhaal. “De teleurstelling en woede zijn bijzonder groot bij onze leden. De Vlaamse regering breekt in op bestaande vergunningen en afspraken, én zet de landbouwers voor het blok. Door deze beslissing wordt de ondernemersdynamiek in de landbouwsector gekraakt”, stelt Astrid Deneire, regioconsulent van de Boerenbond. “Men houdt vooral de landbouwsector aansprakelijk voor het teveel aan stikstof. Dit zorgt ervoor dat boeren geen bestaanszekerheid en toekomstperspectief meer hebben. De landbouwers kunnen onze bedrijven niet meer moderniseren en/of ontwikkelen.” Ook landbouwster en gemeenteraadslid voor CD&V+ in Damme Els Vanneste was er zaterdagmorgen bij. “Er is vooral heel veel onzekerheid, weinig perspectief. Wij zijn met ons landbouwbedrijf nieuw melkvee aan het grootbrengen maar zullen die later is volgroeid zijn niet meer mogen inzetten in het bedrijf volgens het huidige stikstofakkoord”, zegt Els. “We hebben nu dus wel de kosten maar zullen er geen inkomsten van genereren. Daarom geven we hier als landbouwers ook officieel onze bezwaren door aan de vertegenwoordigers van het College van Burgemeester en Schepenen van Knokke-Heist, Damme en Brugge. We hopen dat zij op hun beurt bezwaren of adviezen overmaken aan de Vlaamse overheid.”

Vanuit Dudzele was de jonge landbouwer Steven Schramme aanwezig op de meeting in Hoeke. Hij runt het melkveebedrijf ‘t Schottenhof en levert ook rechtstreeks zuivel zoals boter, melk en karnemelk aan de betere Brugse restaurants. “Mijn bedrijf heeft nu nog de kleur groen binnen de stikstofcode (met ook nog oranje als risicobedrijf en rood als kleur voor bedrijf dat moet sluiten, red.). Maar toch ben ik ook zwaar getroffen door de regelgeving rond stikstof. Het zijn niet alleen de rode bedrijven die het voelen”, zegt Steven Schramme. “Onze middelgroot familiaal bedrijf zou eigenlijk een voorbeeldmodel kunnen zijn voor wat zo vaak werd gepromoot: een tweede generatie familiebedrijf met ook een ‘korte keten’ werking met rechtstreekse verkoop aan de consument en aan de horeca in Brugge. Het principe van de ‘korte keten’ dus. Maar wat blijkt nu ik mijn totaal verouderde stal wil gaan vervangen door een nieuwbouw waar ik veel efficiënte en ook meer ecologisch kan werken: ik krijg geen vergunning. Ook een beperkte uitbreiding van 90 naar 120 koeien is niet meer mogelijk. Ik mag en kan niet meer ondernemen, niet meer investeren. Dus ik weet niet of er voor mij en mijn gezin nog wel een toekomst is in de landbouw.”

Dams burgemeester Joachim Coens, en nog steeds nationaal CD&V-voorzitter, kwam samen met een aantal schepenen luisteren naar de bezorgdheden van de landbouwers. “We bundelen alle bezwaren van de Damse landbouwers en zullen zeker een aantal bekommernis overnemen in ons advies naar de Vlaamse overheid”, aldus Coens. Ook schepen Kris Demeyere was present als vertegenwoordiger van de gemeente Knokke-Heist en had begrip voor de verzuchtingen van de landbouwers. “In Knokke-Heist zijn er twee rode bedrijven dus we kennen de problematiek heel goed”, zei de schepen. Vanuit Brugge tekende schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (vooruit) present.