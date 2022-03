Familie De Guffroy wil door innovatie productie verviervoudigen: Op naar miljoen kilo aardbeien per jaar

Met nieuwe technologie wil de familie De Guffroy het aardbeienbedrijf langs de Vliegweg laten groeien tot een productie van wel 1 miljoen kilo aardbeien per jaar. “Dit doen we door de plaatsing van een warmtekrachtkoppeling en het gebruik van groeilicht om het hele jaar door te kunnen kweken.”

Kris De Guffroy toont zich samen met echtgenote Joke Willem en zoon Cederic al geruime tijd bijzonder succesvol en vooral ook innovatief als aardbeienteler. Het succesverhaal begon in 1995 toen Kris en zijn vrouw Joke vanuit Izegem, waar Kris’ ouders een groententeeltbedrijf met ook varkenshouderij runden, naar Oostkamp kwamen.

“In het bedrijf van mijn ouders was geen verdere groei meer mogelijk door de nabijgelegen woonwijk”, vertelt Kris. “Dus we waren elders op zoek naar nieuwe kansen en die zagen we in de kweek van aardbeien op substraat, via hydrocultuur dus. We zijn hier gestart op 4.000 m² en zijn vandaag actief op zo’n 30.000 m².” Een verklaring voor het succes van Fragaria, zoals het bedrijf officieel heet, is het steeds streven naar efficiëntiewinst en vernieuwing. Zo nam de familie in 2015 een gloednieuwe productiemethode in gebruik: een trayveld op rails, op een halve meter boven de grond om veel meer ergonomisch en efficiënt te kunnen werken.

Dankzij kunstmatig groeilicht zullen we het hele jaar door kunnen telen

“Er moeten nog altijd stekjes geplaatst worden, maar dan al zittend. Het is niet langer nodig om op het veld zelf te lopen want je schuift er als het ware over”, legt zoon Cederic uit. “Zo kunnen we de plantdichtheid ook verhogen, tot wel 70 planten per m², dubbel zoveel als op een traditioneel veld. Alle planten staan zo op de gelijke, juiste afstand van elkaar. Het proces is nu grotendeels geautomatiseerd; enkel het stekken verloopt nog met de hand.”

Geen insecticiden

“We werken met een volledig gesloten circuit dat duurzaam en meststofreducerend is”, vult Kris aan. “Onder de teeltbakken vangt een collector het overtollige irrigatiewater op, dat ontsmet en volledig hergebruikt wordt. We werken overigens ook al enkele jaren niet meer met insecticiden maar met biologische gewasbescherming.” Met het volledig instappen van zoon Cederic in de zaak wordt er nu uitgekeken naar een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van het bedrijf. Naast de huidige serres komt er tegen halfweg augustus een uitbreiding met bijzonder innovatieve infrastructuur. “We zullen gebruik maken van een een warmtekrachtkoppeling. Bij dit systeem zet een motor een alternator in beweging die elektriciteit opwekt maar door die beweging ontstaat ook de nodige warmte voor de groei van de plantjes”, legt Kris uit. “Doordat we tijdens de eerste vier maanden van het jaar – waarin er anders niet geteeld kan worden wegens te weinig zonlicht – werken met kunstmatig ‘groeilicht’, zullen we het hele jaar door aardbeien kunnen telen en leveren aan de REO-veiling in Roeselare. Als de nieuwe werking volledig operationeel is zullen we van de huidige 250.000 kilo aardbeien per jaar kunnen groeien naar maar liefst 1 miljoen kilo op jaarbasis.”