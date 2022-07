Einde van de nertskweek: ruim anderhalf jaar voor deadline zijn alle kwekerijen dicht

Er is geen enkele nertskwekerij in Vlaanderen meer actief. Dat deelt Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) mee. “De deadline was eind 2023 maar alle bedrijven zijn vroeger gestopt”, klinkt het. West-Vlaanderen was dé nertsenprovincie van het land.

Het kweken van nertsen en andere pelsdieren in Vlaanderen is definitief gedaan. De laatste nertskwekerijen hebben de voorbije maanden hun deuren gesloten. Er is geen enkele kweker meer actief. Dat deelde Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) mee tijdens de recente bespreking van begroting. “Alle bedrijven hebben hun activiteiten stopgezet en hebben een dossier ingediend voor een uitkoopregeling”, deelde de minister mee. “De deadline was 2023 maar alle bedrijven zijn vroeger gestopt.”

Uitkoopregeling

De Vlaamse regering besloot om de sector te laten uitdoven tegen eind 2023. Voor de nertsbedrijven werd in 2020 een uitkoopregeling uitgewerkt, waarbij het bedrag elk jaar met 10 procent afnam. Met die regeling wou de Vlaamse overheid de kwekers aanmoedigen om sneller hun activiteiten te stoppen. In het eerste jaar van de regeling sloten 11 van de 16 kwekerijen de deuren, de laatste vijf volgden het voorbije jaar. “De regeling heeft dus effect gehad”, aldus nog de minister. Voor het sluiten van de nertsbedrijven werd 10 miljoen euro in de begroting uitgetrokken. “Dat moet voldoende zijn.”

Nertsenprovincie

West-Vlaanderen was de grootste nertsenprovincie van het land. Dat bleek enkele jaren geleden uit een onderzoek van Krant van West-Vlaanderen, die zich wekenlang verdiepte in een van de meest omstreden sectoren. Met Euromink bvba uit Ledegem (39.000 vergunde nertsen) en L.V. Mouton uit Sijsele (32.400 vergunde nertsen) telde onze provincie de twee grootste nertsenbedrijven van het land. Daarbij komt dat Groot-Damme met 47.400 dieren ‘s lands grootste nertsenstad was. Maar dat is nu allemaal verleden tijd.