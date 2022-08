Kostuumwinkel ABC Carnaval in Menen ziet verkoop stijgen door Kamping Kitsch

Dat Kamping Kitsch ook zijn stempel drukt op een secundair circuit zul je in Kortrijk alvast niet horen ontkennen. Ook buiten de grenzen van de Guldensporenstad kijken handelaars in de richting van het gigantische verkleedfeest. Karim Delahousse, zaakvoerder van Menens kostuumwinkel ABC Carnaval, ziet de festivalgangers alvast graag komen.

“En of het zijn impact heeft”, lacht hij. “In de dagen die aan het gebeuren vooraf gaan, merk je sowieso al een stijging op van het aantal klanten en de verkoopcijfers van producten in fluokleuren. Maar toch is de drukste dag voor dergelijke aankopen de zaterdag zelf. De deuren van het festival openen om 12 uur en je mag er prat op gaan dat we in de uren voor de opening nog heel wat mensen hebben die hier met een halve outfit binnenwalsen. Ze zijn dan nog op zoek naar extra accessoires of kleinigheden die hun tenue compleet moeten maken. Van hieruit trekken ze dan rechtstreeks naar Kortrijk om er meteen in te vliegen. Jaarlijks moeten we dan ook onze voorraden goed in de gaten houden om ervoor te zorgen dat we niemand moeten teleurstellen. Kamping Kitsch geeft ons cijfer een aanzienlijke boost, daar moeten we eerlijk in zijn.”

Drukke dagen

Tijdens het gesprek wordt al snel duidelijk dat de woorden van Karim meer zijn dan alleen maar holle verkoopspraatjes. De ene na de andere klant komt er binnen, allen specifiek op zoek naar fluo items voor de dulste fjieste van’t joar. “Is ‘t voor dit weekend meneer?”, pikken de dames achter de toonbank meteen in. “Trouwens, dit jaar viel alles qua vakantie, feestdagen en het festival zelf kort op elkaar, waardoor we nog maar pas terug open zijn. Het zullen dus nog drukke dagen worden, maar ons ga je zeker niet horen klagen”, klinkt het.

Complete waanzin

Bij de klanten vinden we ook Thibaut Legein (25). “Het is de eerste keer dat ik naar Kamping Kitsch ga en ik wil er meteen volledig in vliegen”, lacht hij. “Complete waanzin, voor minder gaan we niet, en mijn kostuum moet er dan ook naar zijn. Ik dacht eerst om me te verkleden als Minnie Mouse, maar helaas is er niets meer in mijn maat beschikbaar. Het zal dus een outfit van sexy verpleegster worden. In geval van nood kan ik meteen mond-op-mond beademing geven, zoveel is zeker”, knipoogt hij.