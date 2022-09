Kortrijk lanceert tweede reeks experimenten in winkelwandelgebied

Sinds eind juni was de Grote Kring ingekleed met een mobiel bos, speelelementen en tafels om meer groen, spel en ontmoeting te introduceren in de publieke ruimte en zo meer beleving te creëren in het winkelcentrum van de stad.

Nu verhuist het experiment naar drie nieuwe tijdelijke locaties. Het steegje tussen het Vandaleplein en de Korte Steenstraat krijgt een kleurrijke muurschildering, een mobiel bos en extra verlichtingselementen die wat kleur brengen in het anders donkere steegje. De picknickbank, die eerder op de Grote Kring te zien was, kan je nu terugvinden in de Wijngaardstraat. Als laatste verhuist de glijbaan met stelling naar de kop van de Veemarkt. De experimenten zullen er tot half oktober staan. Daarna is het tijd voor een evaluatie.

“Volgende week volgt een evaluatiesessie met de Grote Kring waaruit we lessen zullen trekken en de feedback en ervaringen doortrekken naar het definitieve voorontwerp”, vertelt adviseur Stefanie Cornut van Common Ground. De elementen die behouden blijven is in samenspraak met de handelaars en een aantal bewoners aan het winkelwandelgebied. “Het experiment op de Grote Kring was een succes. Het gaf ons een eerste beeld van hoe het winkelwandelgebied van de toekomst er zal uitzien. We kregen veel feedback van handelaars, bewoners en passanten, wat het voornaamste doel is van dit experiment”, zegt Wouter Allijns, schepen van Economie. “Het definitief ontwerp en de uitvoering komt er eind 2023 of begin 2024”, gaat projectleider Barbara Deceuninck verder. “Dat zal afhangen van hoe compact of gefaseerd we zullen werken in samenspraak met de omliggende handelaars. We willen niet opeens heel het winkelwandelgebied in een werfzone veranderen.”

Ook de campagne rond ‘slow shopping’ krijgt een vervolg. Kortrijk wil de bezoekers meer bieden dan louter een snelle shopervaring. Met de introductie van groen, ontmoeting en beleving in de publieke ruimte moet winkelen een totaalbeleving worden. “We willen van het winkelwandelgebied meer maken dan enkel shoppen, we willen de ervaring uitbreiden. Zo transformeren we ‘runshoppen’ naar ‘funshoppen’ waarbij we bezoekers actief uitnodigen om te ontspannen en nieuwe plekken te ontdekken in de stad”, vertelt Stefanie. Het team hoopt zo van Kortrijk een perfecte trekpleister te maken voor een dagje uit met vrienden of het gezin.

“Een belangrijke nuance tussen deze experimenten en het definitieve ontwerp is dat we nu vooral de functies uittesten: wat doet spelen op die plek, worden de zitelementen gebruikt in deze straat, enzovoort, maar de beeldtaal zal wel anders zijn. Het is niet zo dat wij letterlijk met deze stellingen zullen verdergaan. We zijn uiteraard met beperkte middelen aan de slag gegaan voor dit experiment en meeste zaken kennen reeds elders een definitieve bestemming na deze proefperiode”, geeft Barbara nog mee.