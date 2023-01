Juwelier Rubrecht had mooiste kerstetalage van De Haan

De winnaars van de eindejaars-etalagewedstrijd in De Haan zijn bekend. De eerste prijs is weggelegd voor juwelier Rubrecht uit de Driftweg, de tweede plaats is voor Gin & Wine Store (zie foto) in de Stationsstraat en de derde prijs gaat naar kledingwinkel Guapa, gelegen aan de Koninklijke Baan.

“De etalagewedstrijd voor handelaars is intussen een mooie traditie geworden in De Haan”, zegt schepen voor Lokale Economie Marleen De Soete (Samen Vooruit). “Heel wat lokale handelaars deden hun uiterste best om hun handelszaak tijdens de eindejaarperiode sfeervol aan te kleden. De vele mooie uitstalramen en sfeerverlichting aan de gevels zorgden ook dit jaar voor extra sfeer en gezelligheid in onze winkelstraten.”

Mooie prijzen

De deelnemers werden beoordeeld door afgevaardigden van de handelaarsverenigingen Actief Wenduine, Haandelaars, Unizo De Haan-Wenduine en mediagroep Roularta. Uit de vele inzendingen kozen zij de drie winnaars. De winnaar krijgt een redactioneel artikel aangeboden en tien gemeentelijke geschenkbonnen ter waarde van 25 euro. De tweede en derde plaats worden beloond met, respectievelijk, zes en vier gemeentelijke geschenkbonnen ter waarde van 25 euro. (WK)