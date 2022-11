Jorgo (28) en Nicolas (30) veroveren internationale markt met ijspralines met Baileys

Van student-ondernemers naar een samenwerking met het internationaal gekende merk Baileys, Jorgo Struyve (28) en Nicolas Destoop (30) groeien fors met hun bedrijf dat “ijs alleen voor volwassenen” maakt. Na verschillende ijssmaken met likeur erin, brengen ze nu pralines met Baileys op de markt.

Het Belgische LiQ zette de voorbije jaren enorm grote stappen om de nationale en zelfs internationale groei te verwezenlijken. Als student kwamen Waregemnaren Jorgo Struyve en Nicolas Destoop op het idee om artisanaal ijs op de markt te brengen met alcohol in verwerkt. Zo kan je bijvoorbeeld genieten van een potje Brownie Irish Coffee, Cookies & Cream Amaretto of Vanilla Cherry Kasteel Rouge.

“Na het succes van de co-branding met Kasteelbier Rouge gingen we op zoek naar nieuwe samenwerkingen met bekende merken”, vertelt Jorgo. “We zagen het groots en waren vastberaden om met een internationale speler de handen in elkaar te slaan.” De twee zijn alvast in hun opzet geslaagd. Vanaf deze week zijn in alle diepvriesafdelingen van de supermarkten de nieuwe Baileys-ijspralines terug te vinden. Ze omschrijven de pralines als “hapklaar romig vanille-ijs met een scheutje Baileys, omhuld in Belgische melkchocolade en met een Irish Cream-hart voor een extra smaakexplosie en verrassend effect.”

2.500 winkels

Nu ze de Belgische markt zo goed als veroverd hebben, lonkt het buitenland. “Het doel van deze samenwerking was om met LiQ de internationale toer op te gaan”, zegt Nicolas. “De pralines zullen namelijk bij retailers in onder meer Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Italië en Spanje de diepvriesrayon tijdens eindejaar opfleuren. Dat betekent dat LiQ van 600 verdeelpunten groeit naar een aanwezigheid in 2.500 winkels.”

We kiezen er bewust voor om de pralines net voor de eindejaarsperiode te lanceren

Nicolas en Jorgo zitten niet stil want ook volgend jaar staan er samenwerkingen op het programma. De twee vrienden verwachten dat de omzet van hun bedrijf zal verviervoudigen. “We spelen in op de snacking trend die overwaait naar de ijswereld”, gaat Jorgo verder. “Met de ijspralines spelen we daar perfect op in. Bovendien zijn we met deze praline een beetje rebels, naast het toevoegen van een scheutje alcohol, willen we de gedachte doorbreken dat ijs enkel een zomers product is. Daarom kiezen we bewust om onze ijspralines net voor de eindejaarsperiode te lanceren. Ze passen namelijk bij elke gezellige gelegenheid.”

1 procent

De ‘LiQ x Baileys Ice Pralines’ zijn verkrijgbaar bij Colruyt, Okay, Spar, Jumbo, Cora, (S)Match, Delhaize en Carrefour Market. Een doos met zeven pralines van 20 mililiter en 1 procent alcohol, kost 4,69 euro.