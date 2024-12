Iets minder faillissementen dan vorig jaar, maar ook oprichtingen dalen: “We moeten er alles aan doen om starters te blijven steunen”

Het voorbije jaar zijn in West-Vlaanderen 877 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn er 32 minder dan vorig jaar. De horeca werd het zwaarst getroffen. Opvallend is dat het aantal starters fors daalde. In 2023 werden er nog 13.450 bedrijven opgericht in West-Vlaanderen. Dat blijkt uit de cijfers van Trends Business Information.

Het voorbije jaar gingen 877 West-Vlaamse bedrijven failliet. In 2022 waren dat er nog 909, liefst 10 procent meer dan de 829 het jaar ervoor. Nu kunnen we dus weer een lichte daling optekenen in de faillissementen. Dat blijkt uit cijfers van Trends Business Information. Let wel: het gaat over de faillissementen tot half december. In de laatste twee weken van het jaar kunnen die cijfers mogelijk nog licht wijzigen, maar grote veranderingen worden niet meer verwacht.

Toch blijft het aantal faillissementen best hoog als we kijken naar de laatste vijf jaar. In 2020 en 2021 ging het nog om respectievelijk 635 en 554 faillissementen. Dat lage aantal is te danken aan de coronasteun die veel bedrijven toen kregen van de overheid en die nu is weggevallen. “

Klappen in de horeca

Van de 877 ondernemingen die in 2024 failliet gingen, bevindt het grootste aantal zich in de horecasector. Liefst 171 restaurants, cafés en bars moesten het voorbije jaar de boeken neerleggen. “De horeca is een heel moeilijke sector, dus ik schrik er niet van dat zij ook het zwaarst hebben. Mensen hebben veel keuze, wat betekent dat zaakvoerders veel concurrentie hebben. Op vandaag wordt er van zaakvoerders verwacht dat ze blijvend vernieuwend zijn en dat vraagt veel energie van de mensen. We moeten zoeken waar we hen net kunnen ondersteunen”, vertelt Pieter-Jan Mollie, voorzitter van UNIZO Kortrijk.

“Bij faillissementscijfers is het ook altijd belangrijk dat we op zoek gaan naar de reden waarom een horecazaak stopt”

“Horeca is een vaste waarde in een stad zoals bijvoorbeeld Kortrijk. De hipheid van een zaak, zoals een pop up-zaak of een hippe koffiebar kan vlug mensen trekken, maar het is moeilijk om dit te blijven aanhouden. Bij faillissementscijfers is het ook altijd belangrijk dat we op zoek gaan naar de reden waarom de zaak stopte. Er kan van alles meespelen, zoals de zaakvoerders, die op pensioen gaan, als men geen overnemers vindt of het personeelstekort waarmee men meer en meer geconfronteerd wordt.”

Minder starters

Wat vooral opvalt, is het feit dat er het voorbije jaar slechts 12.334 bedrijven werden opgericht in onze provincie. Dat zijn er 1.116 minder dan vorig jaar. Het gaat om het laagste cijfer van de voorbije vijf jaar. Maar er waren ook minder stopzettingen: 9.621 West-Vlaamse ondernemers gaven er dit jaar de brui aan, bijna 2.000 minder dan in 2023. Dat betekent dat het aantal ondernemingen in onze provincie het voorbije jaar gegroeid is, met 2.713 stuks om precies te zijn.

Die grote daling bij de starters zag Mollie niet aankomen. “Dat zijn cijfers, waar je toch even bij stil staat. Maar we moeten ook oog hebben voor het positieve aspect van ondernemen. Met UNIZO hebben we onze focus vanaf januari gelegd op het helpen van onze leden om hun zaak terug op de rails te krijgen. We hebben onze starterswerking, waarmee we hen willen ondersteunen, duidelijker uitgewerkt. Er zijn veel verschillende initiatieven vanuit bijvoorbeeld UNIZO en Voka, maar er kan nog beter en meer samengewerkt worden tussen de partners en projecten. Dat willen we binnenkort aanpakken in verschillende werkgroepen.”

“Het wordt een kwestie van startende ondernemers te blijven informeren en ondersteunen, één sessie ‘hoe je zaak starten’ is niet voldoende”

“Het wordt een kwestie van startende ondernemers te blijven informeren en ondersteunen”, stelt Mollie duidelijk. “Dat blijkt ook uit deze cijfers. Het is belangrijk dat we West-Vlaamse starters blijven steunen door hen te informeren wat er allemaal komt kijken bij een eigen zaak. Eén sessie ‘hoe je zaak starten’ is niet voldoende. Als vereniging moeten we blijven inzetten op het inspelen op de omgeving en partners.”

Als we dan kijken naar de bedrijven, die werden opgericht, dan zie we dat het vooral gaat om adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer en -voering (440) en ambulante revalidatie (304) en verpleegkundige activiteiten (304), die erbij kwamen. De horecasector scoort opvallend minder in de lijst van starters. Er kwamen in 2024 voorlopig slechts 418 horecazaken bij. “Binnen UNIZO willen we ook met een specifieke werkgroep inzetten op horeca. Het is belangrijk dat voor de zaakvoerders alles duidelijk is over zaken, zoals subsidies, rechten en verplichtingen, zaken over terrasuitbreiding en terrastaks. We merken dat zaakvoerders nog te veel uit de lucht vallen en dat is niet de bedoeling. We gaan voor Verbinden, Verdedigen en Versterken”, besluit Mollie.