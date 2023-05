Zeevonk uit Koksijde wint gouden medaille op European Beer Challenge

Na het bronzen plakkaat op de World Beer Awards sleept het blond bier Zeevonk nu ook een gouden medaille op de European Beer Challenge in de wacht. “Natuurlijk sprongen we een gat in de lucht toen we dit bericht kregen. Onze Zeevonk is kleinschalig ontstaan, lokaal gebrouwen. Internationale erkenning hadden wij nooit verwacht”, aldus een van de brouwers Tom Ameloot.

“The most important beer competition judged by beer buyers.” Dat is de leuze van de European Beer Challenge. Op de European Beer Challenge in Londen jureert een groep vakmensen jaarlijks bieren van over de hele wereld. Invloedrijke namen op de verkoop- en afnamemarkt, zoals Sipp en The City Pub Group, proeven blindelings alle inzendingen en quoteren telkens op uitzicht, smaakprofiel, aroma en structuur. Alle punten samen bepalen een eindscore en de winnaars. Die onpartijdige aanpak laat de organisatie toe, het kaf van het bierkoren te scheiden.

Vakjury

Zeevonk werd door de vakjury warm onthaald, met een gouden medaille als resultaat. Het blonde bier, gebrouwen aan de Belgische Kust, meet zich zo aan enkele grote spelers, zoals Victoria van AB-Inbev Hoegaarden. “Wij zijn zonder grote doelen met Zeevonk begonnen. Gewoon, uit passie. Maar ik kan moeilijk ontkennen dat we trots zijn op deze prestatie. En het smaakt enkel naar meer”, lacht Nils.

Zeevonk is een volmondig, moutig speciaalbier met een florale, frisse toets. Alcoholpercentage 7,2%. De basisingrediënten zijn water, gerstemout, hop, gist en suiker. Zeevonk draagt met trots het label van Belgische hop. Een flesje Zeevonk bevat 33 cl of 75cl. Er zijn tevens Zeevonk-degustatieglazen en Zeevonk-tap verkrijgbaar.