Wijndomein Ravenstein uit Kruiseke dit jaar vijfmaal in de prijzen tijdens ‘Beste Belgische Wijn’

Wijndomein Ravenstein, boven op de Amerikaberg in Kruiseke, behaalde opnieuw maar liefst drie medailles tijdens de ondertussen al twintigste editie van de wedstrijd ‘Beste Belgische Wijn’. Alvast een heel mooie erkenning voor het harde werk van Dirk Talpe en zijn echtgenote Patricia Lenoir.

De wedstrijd is een organisatie van De Vereniging van Vlaamse Sommeliers. De prijsuitreiking vond plaats tijdens Horeca Xpo in Gent.

Er was een gouden medaille voor Blanc de Noirs Brut (oogst 2021) en zilver voor Blanc de Blancs Brut en Ravenstein Rosé Brut. “Zo dankbaar dat we terug in de prijzen vallen”, aldus Dirk en Patricia. “Het zijn drie mousserende wijnen.”

In juni mocht Wijndomein Ravenstein van Gault&Millau twee Wine Awards in ontvangst nemen voor de Chardonnay Klytbosch (witte wijn) en de rode wijn Acolon. Hun wijnen vielen dus vijf keer in de prijzen dit jaar.