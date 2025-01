“We overwegen de naam te veranderen naar Keukentje Van Majutte”: oudste vissershuisje van de kust krijgt nieuwe eigenaars

Het oudste vissershuisje van de Belgische kust verandert na tien jaar nog eens van eigenaar, en da’s meteen ook een klinkende naam in het Blankenbergse. “Maar het is mijn vrouw Charlotte die hier straks het gezicht wordt; ikzelf ga vooral achter de schermen bezig zijn”, zegt hotelier Luc Fourier, die overweegt om de naam te veranderen naar ’t Keukentje Van Majutte.

Peter Gadeyne (60) en Lena Beernaert (66) vonden na twee jaar dan toch kopers. “Een godsgeschenk. We hadden de moed bijna opgegeven”, glimlacht Peter. De toekomst van het ‘Huisje Van Majutte’ – het oudste geklasseerde vissershuisje van de Belgische kust – stond een tijdlang op de helling. “We hebben in die twee jaar tijd heel wat gegadigden over de vloer gekregen. Maar dat waren vooral kijkers en curieuzeneuzen”, zegt Peter.

Goed gevoel

“Bij Luc en Charlotte hadden we wél meteen een goed gevoel. Een week geleden werden de eerste contacten gelegd en sindsdien is het allemaal in een stroomversnelling geraakt.”

Voor Peter is de opluchting groot. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het blijvers zijn”, aldus Peter, die op zaterdag 8 maart definitief stopt. Tot aan de krokusvakantie doet hij nog open in de weekends. “En de krokusvakantie pikken we ook nog mee, maar de zaterdag is dan wel onze laatste dag. De nieuwe uitbaters zouden in de paasvakantie al willen opendoen”, klinkt het.

Gecharmeerd

Luc Fourier (48) en zijn vrouw Charlotte Kyndt (44) waren naar eigen zeggen altijd al gecharmeerd door het huisje. “Ik ben hier als kind nog komen eten met mijn ouders. Huisje Van Majutte is zo’n tijdloze parel, het pand ademt geschiedenis”, vertelt Luc, die in Blankenberge ook het Gatsby Hotel, Avenue Boutique Hotel en Malecot Boutique Hotel uitbaat. “Ik ben al de derde generatie hoteliers in de familie, maar we hebben vroeger ook nog een restaurant gehad in Blankenberge. Le Marmiton, in de Troozlaan.” Luc en Charlotte willen met Huisje Van Majutte opnieuw die richting uit. “Een lekker garnaalkroketje, verse wulloks of een stukje gerookte paling: dit kader leent zich er perfect voor. Je kan overal een restaurant beginnen, maar deze locatie is uniek. Typisch Blankenbergs ook.”

Nieuwe naam?

Peter en Lena bouwden de keuken destijds af. “Wij hadden hier in het begin ‘klakkaards’ op de kaart staan, en ook onze vissoep deed het uitstekend. Maar op den duur hadden we daar geen tijd meer voor”, zegt Lena. Charlotte wordt nu het nieuwe gezicht van de zaak. “Ik ben hoofdverpleger in Huis Aan Zee, en wil dat graag blijven combineren. We zullen zien hoe het draait, maar de bedoeling is alvast om ook ’s avonds open te doen.”

Het koppel denkt ook aan een nieuwe naam. “Wat dacht je van ’t Keukentje Van Majutte? Klinkt aanlokkelijk, niet? We mikken op de Blankenbergenaar én de toerist, die een klein hongertje heeft. De sfeer wordt heel gemoedelijk, maar we willen het ook laagdrempelig houden van prijs. We zien dit als aanvullend op het bestaande horeca-aanbod in onze badstad. We willen ook met de seizoenen werken; ’s winters een goeie hutsepot bijvoorbeeld. Maar de garnaalkroket wordt ons uithangbordje. Ik droom al lang van een kroketrestaurant. We willen ook zoveel mogelijk samenwerken met lokale handelaars. Een bijkomend voordeel is dat we in onze andere hotels reclame kunnen maken. Dat kan een fijne wisselwerking geven.”

Folklore

Voor de liefhebbers: de Poester Eugenietje Cadet, Stientje Kervel en de huispicon Sterken Dries blijven op de kaart staan. “Het authentieke van de zaak willen we graag behouden”, zegt Luc. “We krijgen van Peter en Leen trouwens het volledige pakket, inclusief de verhalen uit het vissershuisje. Da’s een stukje Blankenbergse vissersfolklore dat niet verloren mag gaan.”

“Ons ‘kindje’ is in goede handen”, zegt Peter. “En reken maar dat we hier nog geregeld eens over de vloer zullen komen… Maar voor nu staat de mobilhome te wachten, en kunnen we eindelijk ook wat meer tijd maken voor onze kleinkinderen. Lena en ik àdemden Huisje Van Majutte. We hebben dit tien jaar lang met hart en ziel gedaan.”