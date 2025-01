Oudste vissershuisje van onze kust gered: “Nieuwe uitbaters willen openen in paasvakantie”

Het zag er lang onzeker uit, maar het oudste vissershuisje van de Belgische kust is gered. De nieuwe uitbaters zouden al in de paasvakantie opendoen. “Ze willen het bestaande concept voortzetten, maar met een kleine uitbreiding erbij”, zegt Peter Gadeyne.

De toekomst van het ‘Huisje Van Majutte’ – het oudste geklasseerde vissershuisje van de Belgische kust – stond een tijdlang op de helling. “Twee jaar al waren we op zoek naar een overnemer. We hadden de moed bijna opgegeven”, zegt Peyer Gadeyne.

Meteen goed gevoel

Hij kreeg in die twee jaar heel wat gegadigden over de vloer. “Maar dat waren vooral kijkers en curieuzeneuzen. Bij deze mensen, ook Blankenbergenaars trouwens, hadden we wél meteen een goed gevoel. Een week geleden werden de eerste contacten gelegd en sindsdien is het allemaal in een stroomversnelling geraakt.”

Voor Peter is de opluchting groot. “Een godsgeschenk is het. ’t Zijn mensen uit het hotelwezen, met veel ervaring. Ze willen het bestaande concept voortzetten maar met een kleine uitbreiding erbij. Ik heb er alle vertrouwen in dat het blijvers zijn”, aldus Peter, die op zaterdag 8 maart definitief stopt.

Tot aan de krokusvakantie doet hij nog open in de weekends. “En de krokusvakantie pikken we ook nog mee, maar de zaterdag is dan wel onze laatste dag. De nieuwe uitbaters zouden in de paasvakantie al willen opendoen”, klinkt het.

