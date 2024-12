Volkscafé De Zeemeeuw staat te huur: “Unieke kans om stukje kustgeschiedenis uit te baten”

Het bekende volkscafé De Zeemeeuw in Bredene staat te huur. Het café is al een tijdlang gesloten, maar nu is eigenaar AB Inbev op zoek naar nieuwe uitbaters. De Zeemeeuw bestond in 2021 25 jaar, maar het café op de hoek van de Parklaan en de Driftweg is ondertussen al enkele maanden gesloten. Eén ding staat vast, het moet opnieuw een café worden. “Het pand zal niet worden verhuurd als broodjeszaak, pokébowl, pizzazaak,…” En dus ook niet afgebroken zoals eerder al geruchten de ronde deden.

Café De Zeemeeuw was meer dan 25 jaar één van de bekendste cafés in Bredene. Robby Verlee en Vanessa Debruyne waren er al die tijd vertrouwde gezichten achter de bar. Bij de 25ste verjaardag, midden in de coronaperikelen, werd duidelijk dat de zaak veel betekend heeft voor veel mensen. Zo hing het raam vol met kaartjes vol lieve boodschappen waardoor duidelijk werd dat dit niet zomaar een café was, maar een plaats waar vele mensen door de jaren heen eens hun hart konden luchten, plezier konden maken of gewoon een babbeltje konden slaan. De voorbije maanden bleven de gordijnen van het café wegens privéredenen echter dicht.

Nu staat het pand te huur. Er waren een tijdlang geruchten dat het pand afgebroken zou worden, maar eigenaar AB Inbev is nu op zoek naar nieuwe huurders die het pand in hun huidige staat nieuw leven willen inblazen. “Bent u op zoek naar een unieke kans om een stukje kustgeschiedenis te beheren? Dit charmante visserscafé in Bredene, gelegen dicht bij het strand en een levendige wandelpromenade,, wandelpromenade, maakt het een ideale plek voor zowel vaste klanten als toeristen die op zoek zijn naar een gezellige stop, dit op een steenworp afstand van de zee”, klinkt het op de website van AB Inbev. De authentieke sfeer van het café wordt er nog extra in de verf gezet. “Het interieur ademt de charme van vroegere tijden, met houten accenten.”

Bruine kroeg

Liefhebbers zullen dus binnenkort hopelijk opnieuw kunnen langsgaan in de gezellige bruine kroeg als er nieuwe uitbaters gevonden worden. “Het pand zal niet worden verhuurd als broodjeszaak, pokébowl, pizzazaak,… Wij zijn een brouwerij en wensen dit pand te verhuren als drankgelegenheid. Dit café biedt een uitstekende kans voor ervaren ondernemers of creatieve starters met passie voor de horeca. Overname van de inboedel, tafels, stoelen, muziekinstallatie, etc…valt te regelen met huidige uitbater. Indien geen interesse zal het café leeg worden verhuurd, er is geen overname te betalen aan de brouwerij.”