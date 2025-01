Van koffiezaak in Kortrijk naar B&B in Kroatië: Barista Kaffée Beans zoekt overnemer

Slechts iets meer dan een jaar na de opening van Barista Kaffée Beans in de Wijngaardstraat, nemen eigenaars Eva Busscher (44) en Jason Dendauw (42) afscheid van hun koffiezaak. Het koppel trekt naar Kroatië, waar ze gerant worden van B&B Nostromo. Voor hun café in Kortrijk zoeken ze nu een overnemer.

B&B Nostromo is al 14 jaar een gekende Belgische B&B in het toeristische dorp Funtana in Kroatië. Eigenaar Frankie Van Brabant kent Eva en Jason van hun gewezen koffiehuis in de Stormestraat in Waregem. “De huidige geranten van de B&B hadden aangegeven dat ze wilden stoppen in 2026, maar toen hij bij ons kwam polsen, hadden we nog maar net Barista Kaffée Beans in Kortrijk geopend. We hadden toen al gezegd dat we eind 2026, wanneer ons huurcontract afloopt, ervoor zouden gaan”, vertelt Eva.

Omwille van gezondheidsproblemen in de familie zullen de huidige geranten vroeger stoppen dan verwacht. Frankie waagde daarom opnieuw zijn kans bij Eva en Jason. Ze besloten ervoor te gaan en hun droom sneller waar te maken. Het koppel zal acht maanden per jaar in Kroatië wonen en in de wintermaanden terugkeren.

“Het idee om te verhuizen naar het buitenland speelt al 20 jaar in ons hoofd. Oorspronkelijk dachten we aan Frankrijk, later verloren we ons hart aan Jamaica en nu lonkt een nieuwe kans in Kroatië. Een kans die we niet wilden laten liggen”, vertelt Jason. “Het land heeft een fantastisch mediterraans klimaat, een mengeling van de Franse en Italiaanse keuken, en een bloeiende koffiecultuur. Kroaten drinken de hele dag door koffie, tot ’s avonds laat. Met onze ervaring als barista’s kunnen we daar perfect op inspelen”, vult Eva aan. Het koppel ziet veel opportuniteiten om het concept van de B&B verder uit te bouwen met onder meer de Belgische eetcultuur.

Met hun toekomst in Kroatië in het vooruitzicht, zoeken Eva en Jason een overnemer voor Barista Kaffée Beans. Het huurcontract kan worden overgenomen, en hoewel een koffiebar logisch lijkt, staat de eigenaar open voor andere concepten.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via beansbarista@gmail.com of gewoon even binnenspringen in de zaak. “Als alles goed verloopt, kunnen we in mei starten in Kroatië. Als het langer duurt, dan begin volgend jaar. We hebben al een zestal geïnteresseerden, dus we gaan ervan uit dat dat wel zal lukken”, besluit Eva.