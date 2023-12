Barista Kaffée Beans opent opnieuw de deuren, in Kortrijk: “Onze liefde voor Jamaica werd liefde voor koffie”

Het concept van Eva Busscher (43) en Jason Dendauw (41) bestond reeds zeven jaar in de Stormestraat in Waregem, maar het unieke koffiehuis had nood aan een kleinere locatie in een ruimdenkende stad. Na drie maanden herbronnen in Jamaica, opende het koppel Barista Kaffée Beans in de Wijngaardstraat 12.

Eva en Jason zijn al 25 jaar een koppel en beiden sinds hun jeugd grote reggae fan. 13 jaar geleden bezochten ze Jamaica voor het eerst en in 2012 trouwden ze in Negril, een badplaats op het westelijke punt van Jamaica. “Dat was precies zoals in de films, op het strand onder een boog vol bloemen. Het prachtige land heeft ons helemaal ingenomen. De cultuur, de vibes, de mensen, … het is moeilijk te omschrijven. Hier zijn we geprogrammeerd om continu te presteren. We leven in stress, het is druk en gestructureerd. Daar is het allesbehalve gestructureerd, maar veel vrijer, losser, minder regels. Ook al hebben ze er niet veel, ze zijn wel heel gelukkig. Je voelt die levensvreugde en de Jamaicanen kunnen dat goed overzetten naar andere mensen, maar je moet er wel voor openstaan”, legt Eva uit.

Het koppel gaat elk jaar minstens één keer naar Jamaica. Tijdens één van hun reizen deden ze een excursie naar koffieplantages. “Onze interesse was ineens aangewakkerd. We wilden er meer over weten en het idee van een eigen koffiezaakje begon voor het eerst te dagen. Viva Sara verkocht Blue Mountain koffie uit Jamaica, zo leerden we Peter en Bart Deprez kennen. Zij brachten ons in contact met Melanie Nunes, Belgisch kampioen ‘Barista’ in 2009, voor een opleiding. Tot onze verbazing hadden we daar allebei een feeling voor. Na bijna twee jaar barista opleiding startten we in 2016 uiteindelijk onze koffiebar in Waregem, met als thema Jamaica”, zegt Jason.

Tot de verbazing van Jason en Eva hadden ze allebei aanleg voor barista © MD

“Onze liefde voor Jamaica werd liefde voor koffie. In Barista Kaffée Beans spelen we reggaemuziek en zit er veel groen in het interieur. Voor onze koffie hebben we een privaat label in nauwe samenwerking Viva Sara. Onze eigen huisblend heet ‘Reggae Blend’ en is een mengeling van vier soorten koffiebonen, vol van smaak met aroma’s van amandel, peperkoek en gedroogde kruiden”, vult Eva aan. “Onze uitgebreide kaart staat vol met koffiespecialiteiten, zowel klassiek als bijvoorbeeld een tiramisu latte. Daarnaast hebben we ook mocktails, huisgemaakte ice tea’s en limo’s, onze freakshakes (bombastische milkshakes, overladen met lekkernijen) en smoothies. Bij Barista Kaffée Beans kan je je ook tegoed doen aan onze oversized American pancakes, breakfast bowls en zoet gebak zoals brownies en muffins.”

Na drie jaar Barista Kaffée Beans in de Stormestraat 1 in Waregem speelden Eva en Jason al met het idee om met hun koffiezaak te verhuizen naar Kortrijk, maar dan kwam een mooi voorstel op hun pad voor een grotere locatie op huisnummer 33. “We hebben ons daar vier jaar geamuseerd, maar het was mooi geweest. We waren overspannen door de omvang en zaten echt aan ons plafond. Toen de voldoening wegviel, besloten we te stoppen. Kort na de bekendmaking vonden we overnemers en is onze Jamaicaanse koffiebar omgebouwd tot een klassieke tearoom Loo’Latthé. Begin dit jaar keerden we drie maanden terug naar Jamaica om even alles los te laten en te bezinnen over wat we nog wilden doen, weg van iedereen”, zegt Eva.

Van de opleiding Schoonheidsverzorging kende ze Frédérique Stock van LoungeSpa (huidige Skinz). De experte in huidverbetering en suikerontharing verhuisde van Wijngaardstraat 12 naar Leiestraat 40, dus haar pand kwam vrij. “Ik zag het passeren op sociale media en we voelden meteen een klik met de locatie. Het is een tof straatje, wat alternatiever dan een klassieke winkelstraat maar toch vlakbij. Het pand was niet te groot, met de mogelijkheid tot 18 plaatsen binnen en 18 buiten. Back to basics, vanwaar we komen”, zegt Jason. “We wilden ons concept ook liever in Kortrijk brengen. Het past hier beter. De stad is meer multicultureel en ruimdenkend. Waregem is eerder conservatief met een strikt beleid. We ontvangen graag mensen die de wereld willen ontdekken, of zoals Peter Deprez het zei, een concept voor de jeugd van 0 tot 99 jaar. Daarnaast is Kortrijk ook een studentenstad en zijn er meer shoppers.”

In tegenstelling tot Waregem is de Kortrijkse Barista Kaffée Beans eerder een conceptstore met onder andere het Jamaicaans kledingmerk Cooyah, natuurlijke juwelen met blessing beads van Agape Shanti en artikelen van Kris Kross ten voordele van de Jamaicaanse gemeenschap Cave Valley. In december voorlopig nog elke dag open van 8.30 tot 18 uur, op zondag vanaf 13.30 uur. Na de kerstvakantie komt er waarschijnlijk een nader te bepalen sluitingsdag.