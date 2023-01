Vader en zoon op de vuist en een bruidegom die sneuvelt voor de openingsdans: dit maakten uitbaters van feestzalen al mee

Een huwelijksfeest in Harelbeke eindigde vorige maand in een vechtpartij, waarna het kersverse echtpaar het feest ‘vergat’ te betalen. Zijn zulke voorvallen schering en inslag? We polsten even bij andere feestzaaluitbaters in West-Vlaanderen.

Uitbaters van feestzalen horen en zien veel, maar zwijgen daar ook liefst over. Toch willen ze enkele anekdotes met ons delen. Zo gebeurt het blijkbaar wel vaker dat de bruid of de bruidegom een uurtje of meer vermist is. En soms hangt er best wel wat spanning in de lucht. Als de ouders van een van de huwelijkspartners na een echtscheiding niet met elkaar praten, vormen er zich soms clans aan de tafels of op de dansvloer.

Een uitbater herinnert zich een voorval waarbij de vader van de bruid met de bruidegom op de vuist ging, nadat hij meende gezien te hebben dat zijn kersverse schoonzoon iets te intiem was met een andere vrouw.

Altijd op je hoede zijn

“Er kan inderdaad van alles mislopen”, weet Hilde Vanoverberghe van Domein ’t Eikennest in Diksmuide. “Vandaar ook dat ik enorm met die mensen Harelbeke meeleef. Bij ons is het eigenlijk maar één keer echt verkeerd gelopen. En dat is intussen een jaar of tien geleden. Tegen elf uur waren beide huwelijkspartners plots verdwenen en de gasten bleven achter. Er werd met eten gegooid, dat weet ik nog goed. En ik herinner me ook dat de traiteur nooit zijn geld gezien heeft. Die jongen had nog maar net zijn zaak opgestart en is door dat voorval meteen gestopt. Wij waren gelukkig wel betaald. Hier moeten ze op voorhand betalen of ze krijgen geen sleutel. De trouwers zijn toen uiteindelijk gaan overnachten in het Notarishuys in Diksmuide en zijn daar ook op de loop gegaan zonder te betalen. We hebben die mensen nog teruggezien in een tv-programma over arm en rijk. Ik weet niet meer of ze toen arm of rijk waren, dat herinner ik me niet meer, maar ik weet wel dat ik ze meteen herkende.”

“Tegenwoordig moet je toch een beetje opletten. Wij trachten online toch te achterhalen met wie we te maken hebben. Want doordat je hier het hele domein kan afhuren en ook je gasten kan laten overnachten, hebben we veel mensen uit het Antwerpse of het Brusselse over de vloer. Je weet nooit aan wat je je kan verwachten. Huurders zijn hier vrij van traiteur en drankleverancier. Ik lever een cascozaal af. Als je soms ziet dat ze AirBnB-woningen in een nacht helemaal onbruikbaar maken, ben je toch op je hoede.”

De bruidegom te wankel voor de openingsdans

Gregory Van Wonterghem zegt dat hij in Huis Van Wonterghem en Maelstede, zijn feestzalen in Kuurne, altijd gespaard gebleven is van slechte betalers en braspartijen die uit de hand liepen. “We schenken geen sterkedrank bij huwelijksfeesten en we zouden nooit toelaten, zoals ik in het artikel van het voorval in Harelbeke las, dat men zelf sterkedrank meebrengt. Het kan uiteraard wel eens gebeuren dat iemand een glas te veel op heeft. Zo is er de anekdote van Paul, de man die met mijn vader Marc een dj-duo vormde, Marco & Podé. Wel, die Paul was de eerste man die hier op een huwelijksfeest niet zijn openingsdans haalde. Paul is intussen met pensioen, maar op zijn afscheidsfeest werd nog eens aangehaald dat er een stand-in nodig was om zijn openingsdans te kunnen laten plaatsvinden.”

Geen vervelende verrassingen

“Een huwelijksfeest is in de eerste plaats een feest”, zegt Sabine Van Der Eecken van Feestzaal Ter Eeste in Roeselare. “Als we al verhalen hebben, dan zijn het er uit coronatijden, en dat zijn tijden die we liever vergeten. Toen moesten we strenge regels hanteren en de mensen voortdurend op de vingers tikken. Dat strookte eigenlijk helemaal niet met wat we hier willen doen: de mensen een prachtige avond bezorgen.”

“Natuurlijk, je hebt op elk feest wel eens iemand die een glas te veel op heeft. Maar vechtpartijen, neen, daar zijn we gelukkig van gespaard gebleven. En slechte betalers, tja, daar kan al wie diensten of producten aanbiedt mee te maken hebben. We hebben het ook een keer meegemaakt. Daar is dan een proces van gekomen en dat hebben we gewonnen. Maar ik vind het heel belangrijk dat de trouwers tot in detail weten wat ze moeten betalen. Al van bij een eerste bezoek hebben ze er een duidelijk idee van op welk bedrag ze ongeveer zullen uitkomen. En nog voor het feest plaatsvindt, krijgen ze de volledige rekening. Ze komen dus niet voor vervelende verrassingen te staan. Dat draagt er wel toe bij dat we zelden of nooit met slechte betalers krijgen af te rekenen. Laten we hopen dat het zo blijft.”

Vader en zoon op de vuist

Ook de uitbater van de Commanderie, net over de West-Vlaamse grens in Maldegem, kan erover meespreken. “Ik heb toch ook een huwelijksfeest meegemaakt waarbij een tafel van tien personen na het voorgerecht opstond en vertrok. Iets later ging de vader van de bruidegom op de vuist met zijn andere zoon. Die man was niet te stoppen. Op de duur nam dat handgemeen zo’n gestalte aan dat er een deel van het servies sneuvelde, er was schade aan een lavabo en er waren verschillende deuren ingestampt. Ik heb toen de politie moeten bellen. Gelukkig was de rekening op voorhand betaald. Er was ook een waarborg betaald, maar die volstond helaas niet om alle schade te vergoeden. Hopelijk gebeurt zoiets nooit meer.”