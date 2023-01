Trouwfeest in Harelbeke ontaardt in vechtpartij, trouwers lopen weg zonder te betalen: “Zo’n 3.000 euro staat nog open”

Jo Taveirne, zaakvoerder van Le Coq d’Harlembois in Harelbeke, is radeloos. Begin vorige maand was er een bruiloft in zijn zaak. Die liep uit de hand, waardoor de mensen vergaten te betalen. Nog altijd staat een bedrag van zo’n 3.000 euro open. “Als ze niet opdagen, neem ik verdere stappen.”

Hij ging snel overstag, maar uiteindelijk bleek dat geen goeie beslissing. Toen in november twee trouwers over de vloer kwamen met de vraag of ze op donderdag 1 december hun feest in Le Coq d’Harlembois in Harelbeke konden organiseren, ging zaakvoerder Jo Taveirne al snel overstag. “Ze waren heel vriendelijk én hadden al een paar duizend euro cash dat ze op voorhand gaven. Dat voor een weekdag, natuurlijk dat ik snel overtuigd was”, vertelt hij.

Complete chaos

Tot die nacht zelf. “Het was al wat verdacht dat ze vroegen om hun eigen sterkedrank mee te nemen, maar ik zag er eerst geen erg in. Tot ze opeens begonnen te vechten. De vader begon plots met zijn dochter te vechten, degene die het organiseerde werd zelfs afgevoerd nadat een bierglas op zijn gezicht werd kapotgeslagen.”

Complete chaos en zo werd ook niet meer afgerekend. Echter, toen de organisatoren daags nadien hun gerief kwamen ophalen, zouden ze ‘morgen’ betalen. “Morgen werd uiteindelijk volgende week om uiteindelijk overal geblokkeerd te worden. Ze gaven bovendien een valse naam op. Ook de traiteur en het verhuurbedrijf werden niet betaald. Voor mij gaat het om een pak geld, toch zo’n 3.000 euro”, zucht Taveirne.

Camerabeelden

Met een oproep op Facebook waarbij hij de camerabeelden van het gevecht online plaatst, hoopt hij de trouwers nu alsnog te kunnen vinden.

“Moest iemand deze mensen kennen gelieve eens te vertellen dat het de gewoonte is in België dat wij betalen na een huwelijksfeest. Hopelijk kunnen ze hun vergetelheid rechtzetten”, schrijft hij op zijn Facebookpagina in de hoop het geld te recupereren. “Zoniet zal ik gerechtelijke stappen moeten ondernemen.”