Tom Pauwelyn uit Wervik runt ‘gastro-bar van het jaar’

Restaurantgids Gault&Millau deelde begin deze week weer heel wat prijzen uit. Restaurant Elders aan het Van Beverenplein in Gent is met 14,5 op 20 uitgeroepen tot ‘gastro-bar van het jaar’. Tom Pauwelyn uit Wervik roert er in de potten. “De chef wist ons tijdens meerdere bezoeken te overtuigen van zijn groot talent en eigen signatuur”, schrijft de culinaire gids. “We zien niets dan blije, tevreden gezichten.”

“Elders biedt een bijzondere ervaring voor wie niet vasthoudt aan het traditionele, klassieke restaurant. Het uiterst vriendelijk team heeft haar eigen weg gevonden, houdt daar in zaal en keuken consequent aan vast en timmert zo op een gezellige manier gestaag aan de weg.”

No nonsense

Gastvrouw Romy Deconinck en chef-kok Tom Pauwelyn startten de zaak begin 2022. Pauwelyn deed eerst enkele jaren ervaring op bij Kobe Desramaults, maar ging daarna in de potten roeren bij Alberte aan de Dampoort. Daar leerde hij Romy kennen. De twee werden een koppel, en later kwam dan het eigen restaurant.

Pauwelyn werkt op een “no-nonsensemanier”, aldus Gault&Millau. “Bij Elders staat de muziek luid, de aankleding is minimaal.” De keuken is dan weer biologisch en seizoensgebonden. “Denk aan gebakken en gemarineerde witte asperges, vergezeld van zachtgekookte eitjes, venkelpollen en hazelnoten in pittige saus”, schrijft de gerenommeerde gids. “Of huisgemaakte pasta met zeebarbeel in bouillabaissejus afgewerkt met broodkruim en oregano. De chef brengt spannende combinaties waarbij hij vooral het product en bij voorkeur groenten laat spreken. Hij wist ons tijdens meerdere bezoeken te overtuigen van zijn groot talent en eigen signatuur.”

Broer Lieven

Het eerste en tweede middelbaar zat Tom in het Sint-Jozefscollege in de Koestraat en trok dan naar de hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Hij was destijds leider van KSA Grensvuur en serveerde tijdens het Streekbierfestival in de stadszaal Oosthove enkele jaren exclusief zelfgemaakte bierworsten

Bart Pauwelyn en zijn echtgenote zijn niet alleen trots op zoon Tom. “Zoon Lieven runt Smudged in Antwerpen en viel met 12,5 op 20 ook in de prijzen”, klinkt het. (EDB)