Sinksen in Buda Kitchen: proef hun veggie Lucky burger

Het thema ‘The Far West’ inspireerde Zorggroep H. Hart om een bijzondere burger te lanceren: de Lucky burger. Deze veggieburger is te verkrijgen in Alta Takeaway en Buda Kitchen tijdens het Sinksenweekend in Kortrijk.

“Voorlopig staat er nog geen einddatum op de burger. Als die aanslaat, wordt de Lucky burger een deel van ons aanbod”, zegt algemeen directeur Wino Baeckelandt. De burger bestaat uit een mais bun, mayonaise met graanmosterd, sla, een vegetarische burger met cheddarkaas op, tomaat, vers gepekelde rode ajuin, tacochips en afgewerkt met pepersaus. Het recept werd samengesteld door de chefs van Team Keuken: Mieke Vandermersch, Kristof Vanneste, Fréderic Liagre en Hans Callens.

“Op vraag van de directie werd gevraagd om een speciale burger te voorzien voor Sinksen. Na enkele tastings was de Lucky burger geboren. We hebben de burger ook geprobeerd met guacamole maar die smaak verdween door de sterkte van de peper. De gepekelde rode ui brengt wat zoetzuur en de nachochips zorgen voor een krakeling”, vertelt Mieke. Met de vegetarische burger volgt Zorggroep H. Hart de internationale trend. “We zijn naar een voedingsbeurs geweest in Londen en daar was alles plant-based. Dat was super opvallend. Daar willen we Kortrijk ook van laten genieten”, zegt Wino.

In Buda Kitchen is 50 procent van hun aanbod vegetarisch. De Lucky burger kost 9,5 euro in takeaway en 12,5 euro met een frietje in het restaurant. De ruimtes werden voor de gelegenheid ook aangekleed met Far West-elementen, met buiten met ligstoelen, tafeltjes en parasols.