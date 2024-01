Oudleiders van de Chiro brouwen bier én organiseren kaarting: “Het Haantje is een allemansvriend”

Naast de Doedel heeft onze gemeente officieel een nieuw bier: het Haantje. Brouwers van dienst zijn de oud-leiders van de Chiro. Hun eigen brouwsel vinden zij zo goed, dat ze er iedereen van willen laten proeven op 2 februari in de Balluchon. Dan organiseren de oud-leiders een Haantjeskaarting.

In 2005 richtte Kris Bryon met enkele andere oudleiders het COCK op, het Comiteit der Oudleiders van Chiro Koekelare. Wat begon als een goed excuus om op weekend te gaan, groeide uit tot een echte vereniging die nu ook een eigen bier brouwt.

“Het was eigenlijk nooit de bedoeling om een echte vereniging te starten”, legt Kris uit. “We waren gestopt bij de Chiro en we wilden graag met die maten op weekend blijven gaan. Maar van het een, kwam het ander…”

Naast de ‘Cock Weekends’ gaan de meer dan dertig oudleiders ook op ‘Snow Cock’ (skireis), houden ze elk jaar een ‘Cock Nieuwjaarsreceptie’, organiseerden ze al ‘Cock Family Days’, ‘Cock Business Lunches’ en elke eerste vrijdag van de maand houden ze ook ‘Cock Café’. “Het mag duidelijk zijn dat we daarbij al eens een pintje drinken”, bekent Kris. “En omdat we bijna 20 jaar bestaan, kwamen we op het idee om eens ons eigen bier te brouwen.”

Acht procent

Brouwmeester van dienst was oud-leider Ward Candaele. Hij maakte het Haantje in brouwerij Terrest in Zarren. “Ons amber blonde bier is met zijn acht procent aan de zwaardere kant”, weet de maker. “Het smaakt fris en mooi uitgebalanceerd. Een allemansvriend, zoals ze zeggen in de bierwereld.” En dat past dan weer perfect bij de bende vrienden die ze bij het COCK zijn, vindt Kris.

Het bier lag bij veel oud-leiders onder de kerstboom, maar nu willen ze ook de rest van Koekelare laten proeven. “Op 2 februari organiseren we een Haantjeskaarting in de Balluchon. Uiteraard zal ons bier er geschonken worden, maar de manillers kunnen er ook Haantjes winnen. We openen de deuren om 18 uur en of het nu is om te proeven, te kaarten of gewoon een leuke avond te beleven: iedereen is van harte welkom.” (BC)