Ons Huis in Dadizele heropent veel vroeger dan verwacht de deuren nadat plafond instortte

Café Ons Huis op de Plaats in Dadizele heropent al op vrijdag 6 december de deuren. Op zaterdag 16 november kwam het vals plafond er naar beneden. Daarbij geraakte er wonder boven wonder niemand gewond. “Dankzij de eigenaar en de vele mensen die hij kent kunnen we veel vroeger dan gehoopt de deuren openen”, aldus uitbater Kristof Dejonghe die tijdens het openingsweekend uitpakt met een ludiek menu.

Op zaterdagavond 16 november zat horecazaak Ons Huis op de Plaats in Dadizele goed vol toen plots het vals plafond er naar beneden kwam. Het voorste deel van het plafond zakte helemaal in, een grote, zware balk kwam naar beneden. Onder andere leden van de plaatselijke muziekvereniging kwamen met de schrik vrij en konden tijdig het café verlaten. “Moest één van de tafels er niet gestaan hebben, zou dit veel erger afgelopen zijn. We hebben echt veel geluk gehad. Niemand geraakte gewond of erger”, aldus zaakvoerder Kristof Dejonghe. Hij opende enkele jaren geleden opnieuw het café nadat het een tijdje leeg stond. “Wellicht heeft de verwarming een invloed gehad op één van de balken waardoor het vals plafond plots naar beneden kwam.”

Eigenaar komt onmiddellijk ter plaatse om de schade op te meten

Menselijk leed was er gelukkig niet, maar de materiële schade in het café was wel aanzienlijk. Kristof had verschillende evenementen gepland in de eindejaarsperiode en die leken aanvankelijk eerst in het water te zullen vallen. Diezelfde avond kwam eigenaar Ghislain Nuytten nog een kijkje nemen en de schade aan het gebouw opmeten. “We waren het onmiddellijk eens dat alles zo snel mogelijk terug hersteld moest worden. Ik ben de eigenaar echt dankbaar. Hij kent heel veel mensen en heeft er onmiddellijk alles gedaan zodat de herstellingswerken hier konden starten”, aldus een dankbare Kristof.

Schade groter dan aanvankelijk gedacht

Snel na het voorval werd wel duidelijk dat de schade nog groter was dan aanvankelijk gedacht. “Er waren serieuze scheuren ontstaan. Het ganse vals plafond moest er uit en ook aan de elektriciteit waren werken nodig. Ik zat men mijn handen in mijn haar en dacht dat het café maanden gesloten zou zijn.” Enkele dagen later zag Kristof het wel al minder somber in. “Er werd zowel op weekdagen als op zaterdag als zondag doorgewerkt. Overdag, maar ook ’s nachts. Het nieuwe plafond kreeg al snel vorm en dat gaf terug moed.”

Stof tot in de toiletten

Momenteel wordt er volop geschilderd in Ons Huis. Wie er straks binnenkomt merkt er lichtere kleuren op. Het donkere, eikenhouten plafond van weleer krijgt een grijze tint, de muren een zandgele kleur. “Het café zal er een pak moderner uit zien.” Hoewel de grote werken inmiddels achter de rug zijn, duurt het voor Kristof tot vrijdag 6 december vooraleer hij de deuren kan heropenen.

“De vloer, waarop tal van brokstukken belandden, moet nog aangepakt worden. Daarna staan er nog serieuze kuiswerken gepland. Het voorval zorgde voor stof tot in de keuken en de toiletten. Eens alles gepoetst is kan ook het schoongemaakte meubilair terug keren. Natuurlijk moeten we ook nog enkele voorbereidingen doen in de keuken vooraleer we terug helemaal de deuren kunnen heropenen.”

Ludieke menu tijdens het openingsweekend

Maar anderhalve week na het voorval ligt er wel al een heropeningsdatum vast. “Het is ongelofelijk. Ik ben nu dertig jaar actief in de horeca en dit is iets wat ik me voor altijd zal herinneren. Met moed, zweet en trainen kan je veel doen.” Kristof verwelkomt op vrijdag 6 december terug zijn klanten en serveert tijdens het heropeningsweekend een ‘We are back! Heropeningsmenu’. “Een ludiek concept om te tonen dat we ons hoofd niet hebben laten hangen.” Op het menu staat onder ander een ‘uit de lucht gevallen aperitief met hemelse hapjes’ en op een vel gebakken steenbalk met witte wijnsaus. Reserveren kan via het nummer 0476/20.46.49. “We zijn blij dat we straks terug vol goede moed helemaal terug zijn.”