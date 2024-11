Plafond van café komt plots naar beneden

In Ons Huis, een café in het centrum van Dadizele is zaterdag het plafond van een café naar beneden gekomen. Wonder boven wonder geraakte er niemand gewond. In het café zaten op het moment van de feiten veel muzikanten die hun Sint-Cecilia vierden.

De populaire horecazaak ‘Ons Huis’ op de Plaats in Dadizele, recht tegenover de basiliek, liep zaterdag in de vooravond goed vol. Daarbij heel veel muzikanten van de Ridder Jans Zonen, de plaatselijke muziekvereniging die even voordien ook muziek speelde tijdens de eucharistieviering in de basiliek. “We vieren vandaag ons Sint-Ceciliafeest”, aldus de muzikanten. Deze editie van hun jaarlijks feest zullen ze echter niet snel vergeten. Terwijl ze in ‘Ons Huis’ genoten van een drankje, merkte één van de aanwezigen in het café op dat er plots stukjes uit het café brokkelden. “Het was net als witte sneeuw, maar als snel werd duidelijk dat er iets helemaal verkeerd liep.”

Op het ogenblik van het voorval waren er een tachtigtal aanwezigen in het café. “De aanwezigen die vanachter in het café zaten vluchtten via de achterdeur. De anderen snelden naar buiten via de voordeur. Leden van het muziek probeerden nog inzakkende valse plafond tegen te houden met barkrukken. Dat lukte nog gelukkig tot iedereen veilig bezig was”, aldus Kristof Dejonghe, uitbater van Ons Huis. Uiteindelijk zakte het plafond toch in. Onder andere een zware balk kwam naar beneden. “Het is duidelijk dat we hier heel veel geluk hebben gehad. Hier konden doden gevallen zijn.”

Grote schade

Terwijl de muzikanten er buiten de moed probeerden in te houden met het spelen van wat muziek, snelden de hulpdiensten massaal ter plaatse. Onder andere verschillende brandweerposten en een MUG-team reden richting het centrum van Dadizele. De brandweer moest uiteindelijk weinig doen. Nadat de elektriciteit van het café werd uitgezet en er een grondige controle van het pand gebeurde, kon men terug naar de kazerne. Twee jaar geleden blies Kristof Dejonghe nieuw leven in Ons Huis.

Daarvoor stond het café enkele jaren leeg. “Volgens de brandweer bestaat de mogelijkheid dat enkele balken zijn gekrompen doordat de verwarming nu wel terug aan staat. De schade is groot. De komende week zou het café gesloten zijn voor een verlofperiode, maar het is duidelijk dat er heel wat herstellingswerken nodig zijn. Het belangrijkste is echter dat er niemand gewond is. Dit kon zoveel erger afgelopen zijn”, aldus Kristof.