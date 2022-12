Sam en Marie nemen populaire frituur over: “De Wissel blijft een warme en gezellige stek”

Stefaan Verbecke en Fabienne De Baets sluiten binnenkort een hoofdstuk af. Na 9 jaar laten ze immers ‘hun’ Frituur De Wissel in Zwevezele over aan Sam Timmermans en Marie Heetheghem, een jong koppel dat in hun zoektocht naar een frituur in Zwevezele terecht kwam.

Toen de eigenaar van het gebouw in de Tramstraat in Zwevezele waar frituur De Wissel met bijhorende woning is gevestigd besliste om het pand te verkopen, besloten Stefaan Verbecke en Fabienne De Baets na lang nadenken dat ze een nieuwe weg zouden inslaan. “Negen jaar hebben wij de frituur uitgebaat, die op het moment dat we ze overnamen al zeven jaar bestond”, gaat Fabienne van start tijdens de afsluit van de drukke zaterdagse middagshift.

Stefaan heeft ondertussen samen met zijn zoon een schrijnwerkersbedrijf opgestart en Fabienne zal ook snel een nieuwe uitdaging vinden. “We kochten niet zolang geleden nog bouwgrond en blijven dus in Zwevezele, maar na negen jaar vol passie de frituur te hebben uitgebaat bleek het tijd voor iets anders”, gaat Stefaan verder.

Ervaring

Sam Verbecke en Marie Heethegem zijn de enthousiaste overnemers van frituur De Wissel. “Met 10 jaar ervaring in de keuken van het provinciaal domein in Wachtebeke en een opleiding tot friturist bij Syntra werd het tijd voor een eigen zaak”, getuigt Sam die Geraardsbergen inruilt voor Zwevezele. “Samen begonnen we afgelopen zomer uit te kijken naar een over te nemen frituur, we zochten bewust een frituur in een warme gezellige dorpskernen kwamen zo in Zwevezele terecht”, vult Marie Heethegem aan, die afkomstig is van Diksmuide.

Het klikte meteen tussen de beide koppels waardoor Stefaan en Fabienne snel tot het besluit kwamen dat ze hun ‘kindje’ zonder veel zorgen aan Sam en Marie kunnen overlaten. “De locatie is ideaal en we hebben er meteen ook een woning bij”, klinkt het enthousiast bij Sam en Marie die Zwevezele nog volop moeten leren kennen. “We willen hen ook nog wat helpen in het begin door hen wegwijs te maken in Zwevezele. Het heeft ons destijds veel moeite gekost om de frituur weer draaiende te krijgen en bijvoorbeeld de lokale verenigingen opnieuw aan te trekken. We willen dat Sam en Marie een vlotte doorstart maken”, gaat Stefaan verder.

Kookkunsten

Uiteraard zullen Sam en Marie hun eigen toets geven aan de frituur. “Het blijft frituur De Wissel, de warme en huiselijke frituur in de kern van Zwevezele. Toch gaan we volgende week wat kleine opfrissingswerken doen en willen we uitpakken met de ‘kookkunsten’ van Sam met huisgemaakte gerechten”, legt Marie enthousiast uit.

Binnenkort zal er in elke Zwevezeelse brievenbus ook een flyer vallen met een bon voor een gratis frikandel, zo hoopt het jonge enthousiaste koppel een mooie doorstart te maken.

Vrijdagavond 23 december is de afscheidsavond van Stefaan en Fabienne, heel wat trouwe klanten zullen Stefaan en Fabienne immers hard missen. Op 4 januari 2023 openen Sam en Marie dan de vernieuwde frituur De Wissel.

Van woensdag tot zondag zal je er voortaan telkens tussen 11.30 en 13.30 en tussen 17.30 en 22 uur terecht kunnen voor een heerlijk frietje en nog zoveel meer.

Info: de Facebook- en Instagrampagina van Frituur De Wissel.