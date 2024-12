Minder dan drie weken nadat plafond instort, is café Ons Huis terug open

Minder dan drie weken nadat het plafond van horecazaak ‘Ons Huis’ op de Plaats in Dadizele naar beneden kwam, is het café terug open. Leden van de fanfare De Ridder Jans Zonen, die ook aanwezig waren toen het voorval zich voordeed, zorgden bij de heropening voor vrolijke muziek.

Zaterdagavond 16 november. De muzikanten van De Ridder Jans Zonen hebben net de eucharistieviering opgeluisterd. Daarna steken ze de Plaats in Dadizele over om iets te drinken in Ons Huis. “De week voor Sint-Cecilia spelen we telkens tijdens de eucharistieviering om daarna iets gaan drinken bij één van onze sponsors”, aldus Domien Bekaert, bestuurslid bij de muziekvereniging. Terwijl de muzikanten genieten van een drankje, ontsnappen ze aan een drama. Het vals plafond in de horecazaak komt plots naar beneden. Gelukkig wordt het probleem op tijd opgemerkt en zorgen enkele barkrukken ervoor dat het plafond niet onmiddellijk invalt. Iedereen is op tijd buiten wanneer dit toch gebeurt. Bij het voorval geraakt niemand gewond.

De schade aan het café is echter groot. “Wonder boven wonder kunnen we minder dan drie weken later al de deuren heropenen. De eigenaar heeft onmiddellijk alles gedaan wat hij kon. Een ding was duidelijk, het was de bedoeling om zo snel mogelijk terug te heropenen”, aldus Kristof Dejonghe, uitbater van het café. Niet enkel het plafond, maar ook de elektriciteit werden vernieuwd. Ondertussen werden er ook verschillende schilderwerken uitgevoerd. “Inmiddels is de ontgoocheling van die bewuste avond weg. Het is een geluk bij een ongeluk. Niemand geraakte gewond en nu kunnen we eigenlijk starten in een vernieuwde zaak. Het enthousiasme is groot”, aldus Kristof.

Nieuwe menukaart

Hij serveerde vrijdag al bij de heropening een speciaal menu. Met onder andere een paniekzaaiende malse entrecote en een feestelijke fanfare met zoetigheden met koffie. “Een ludieke manier om deze tegenslag af te sluiten.” Die feestelijke fanfare was er vrijdagavond ook echt terug bij. Een twintigtal leden van de Ridder Jans Zonen speelden enkele feestelijke nummers om de heropening van de horecazaak te vieren. “Om Kristof een hart onder de riem te steken. Het is best wel grappig. Kristof belde ons op met de vraag of we wilden spelen tijdens de heropening, maar eigenlijk hadden we dit al gepland als verrassing voor hem”, aldus Domien.

Uitbater Kristof maakte van de tegenslag ook gebruik om de menukaart wat te vernieuwen. “Zo willen we nog extra inzetten op het brasseriegedeelte. Zo pakken we uit met een eigen specialiteit: tagliatelle van pannenkoeken.”