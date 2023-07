Melanie (27) opent nieuw ijssalon ‘Madame Jeanne’ langs fietsroute Groene 62: “Als kind was ik al zot van desserts”

Lekkerbekken opgelet: Ichtegem heeft er een heerlijk adresje bij. Vrijdag opent Melanie Soenen (27) eindelijk haar ijssalon Madame Jeanne in de Zuidstraat, pal naast fietsroute Groene 62. Je kan er terecht voor een koffie, cocktail en uiteraard zelfgemaakt ambachtelijk ijs.

Úren heeft Melanie Soenen gesleten in de voormalige seinwachterswoning langs de Zuidstraat. Ze kocht het gebouw uit 1868 bijna vijf jaar geleden en knapte het op tot wat het vandaag is: een mooi huis, maar vooral: een nieuw adresje voor zoetemondjes uit Ichtegem en omstreken. Vanaf vrijdag zijn liefhebbers van het betere ambachtelijke ijsje welkom in Madame Jeanne.

Met Madame Jeanne wordt voor uitbaatster Melanie een droom werkelijkheid. “Ik wou al altijd een eigen zaak en als kind was ik al zot van desserts”, lacht ze. Al kwam haar zaak er eerder toevallig.

“Er zijn heel veel bakboeken op de markt, maar over ambachtelijk ijs vond ik niks. Ik besliste daarop om een avondopleiding te volgen, samen met mijn mama. Als deel van die opleiding moest ik een fictieve zaak opstarten. En zo ging de bal aan het rollen…”

Perfecte locatie

Het was voor Melanie, die tot november in de Koekelaarse deelgemeente Bovekerke woonde, even zoeken naar de ideale locatie. Die vond ze uiteindelijk in Ichtegem, vlak naast de populaire fietsroute Groene 62 tussen Torhout en Oostende.

“Dit is echt de perfecte plek voor een ijssalon”, beseft Melanie. “Er passeert hier altijd volk en natuurlijk mik ik vooral op de gebruikers van de fietsroute. Tijdens de renovatiewerken kreeg ik heel veel vragen van mensen. Of ze hier geen ijsje konden eten? Ik ben zó blij dat ik eindelijk ‘ja’ kan antwoorden!”

Jantje

Vrijdag kwam het schepencollege de zaak al officieel openen, het grote publiek is vanaf 21 juli welkom bij Madame Jeanne. In de zomervakantie elke vrijdag, zaterdag en zondag van 10 tot 18 uur, daarna enkel op zaterdag en zondag. Want Melanie werkt nog voltijds bij de dienst omgeving en milieu van de stad Gistel.

Het schepencollege kwam ‘Madame Jeanne’ vrijdagavond officieel openen. © TV

Achter de naam van haar zaak schuilt een mooi verhaal. “Mijn overgrootvader kon mijn naam niet onthouden en noemde me altijd Jantje. Mijn mama is me altijd Jantje of Jeanne blijven noemen. Het is zowat mijn tweede naam. Bovendien brengt die naam ook een familiale en nostalgische sfeer met zich mee. Alsof je op zondag taart gaat eten bij oma Jeanne, die veel te veel desserts op tafel heeft staan.”

Ongeval

Ook bijzonder: op de kaart staat een drankje met veenbessen, citroen en rozemarijn. Het luistert naar de naam Tommelingsje. Een verwijzing naar haar vriend Jelle Tommeleyn, die in 2016 om het leven kwam na een ongeval met vluchtmisdrijf.

“Zijn verlies was een hele moeilijke periode in mijn leven, maar ik ben blij dat er eindelijk weer een mooiere tijd aanbreekt. Ik vind het leuk dat ik Jelle met dit kleine gebaar dicht bij ons hou en zijn naam blijft uitgesproken worden.”