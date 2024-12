Legendarisch Brugs café en hostel Charlie Rockets verdwijnt

Het bekende café met hostel Charlie Rockets in de Hoogstraat in Brugge wordt verkocht aan de NV Dukes’ Arches van de hotel- en vastgoedfamilie Degroote, die aan de overkant van de straat een hotel uitbaat. “Het is met spijt in het hart want ik heb hier dertig heel mooie jaren beleefd”, zegt uitbater en eigenaar Karel Hessels (59).

Op 31 januari 2025 opent Charlie Rockets in de Hoostraat, een populair café en hostel, voor het laatst de deuren. Het hele pand is immers verkocht aan de NV Dukes’ Arches, een vennootschap van de bekende vastgoed- en hoteliersfamilie Degroote uit Oostende. Deze vennootschap baat aan de overkant van de straat al een luxehotel uit. Voor de start van Charlie Rockets, in 1995, huisde er een cinemazaal in complex, met name cinema Memlinck. De NV Dukes’Arches heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor ‘het slopen van cinemacomplex en verbouwen en uitbreiden van een bestaand hotel – (de hostel dus) – twee commerciële ruimtes en een woongelegenheid en het aanleggen van een ondergrondse parking’. Bij zonder grote plannen dus. En in die plannen is geen plaats meer voor een hostel of een café. Ook het Italiaans restaurant Carlito’s in hetzelfde pand en uitgebaat door dezelfde uitbaters, verdwijnt zo. Het gaat om een verkoop onder voorwaarde van het verkrijgen van een vergunning maar uitbater Karel Hessels twijfelt er niet veel aan dat er een vergunning zal verkregen worden. Hessels stamt uit een familie van hoteliers. Zijn ouders, intussen beiden overleden, runden jarenlang het hotel Die Swaese aan de Steenhouwersdijk in Brugge; waar drie van de vier kinderen alvast in de eerste jaren ook in mee hielpen. Karel runt samen met zijn levensgezellin Nele Caus, ook bekend als gemeenteraadslid voor N-VA, ook nog een Italiaans restaurant in Sint-Andries.

De familie Degroote aast al lang op het pand recht tegenover een van hun eigen hotels maar Karel Hessels hield lange tijd de boot af. “Het is een beslissing die ik met spijt in het hart genomen heb want ik zie Charlie Rockets als mijn vierde kindje”, zegt Karel Hessels. “Jarenlang heb ik gestreden om iets te kunnen ontwikkelen in de oude cinemazaal achteraan hier. Ik dacht onder meer aan een polyvalente zaal maar door opeenvolgende stadsbesturen werd me heel weinig gegund. Mocht ik mijn zaak mogen uitbouwen zoals ik het wilde, zou ik niet verkocht hebben. Ik heb hier dertig heel mooie jaren beleefd dus dit doet wel een beetje pijn ja. Maar ik voel me nog te jong om niets te doen dus ik zal rustig uitkijken naar nieuwe opportuniteiten in de horeca.”