Nieuwe Brugse hotelgroep Dukes’ Hotel Collection neemt hotel Academie over

De eigenaar van het vijfsterren hotel Dukes’ Palace neemt vier sterren hotel Academie over en creëert tegelijkertijd een nieuwe, ambitieuze hotelgroep in Brugge.

Pieter Degroote, eigenaar van Hotel Dukes’ Palace in Brugge, één van de weinige vijf sterren superior hotels in België, kondigt de oprichting aan van een nieuwe, ambitieuze hotelgroep, genaamd ‘Dukes’ Hotel Collection’, maar ook van de overname van het Brugse vier sterren hotel Academie (90 kamers).

“We geloven sterk in de toekomst van de Brugse hotellerie en hebben dan ook tijdens de voorbije maanden zwaar geïnvesteerd in de opwaardering van onze bestaande hotels Dukes’ Palace, Dukes’ Arches (vroegere hotel The Peellaert) en Dukes’ Palace Residence (vroegere Hotel Prinsenhof)”, zegt Pieter Degroote.

Ambitie

“Daarnaast zagen we kansen om onze groeiambities kracht bij te zetten en zijn dan ook verheugd te melden dat Hotel Academie vanaf 1 juli zal toetreden tot onze familiale hotelgroep als Dukes’ Academie. Dit uitstekend gelegen hotel nabij het Brugse begijnhof werd jaren met veel professionaliteit geleid door Inge De Ketelaere en Peter Van Severen.

“Zij zijn enorm tevreden dat de continuïteit gegarandeerd is voor het hotel en zijn medewerkers die volgedne maand toetreden tot de Dukes’ familie. Wij kijken ernaar uit hen kennis te laten maken met de collega’s van de andere hotels, aldus nog Pieter Degroote.”

Dukes’ Hotel Collection is een nieuwe familiale Brugse hotelgroep met 301 kamers verspreid over 4 hotels (Dukes’ Palace 5* & Residence, Dukes’ Arches en Dukes’Academie).