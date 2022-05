Laurens en Elise openen zomerbrasserie De Bogaerd in Pollinkhove: “Ook nog vakantiewoning”

Laurens Maes (30) en Elise Rosseel (28) openen op zaterdag 7 mei zomerbrasserie De Bogaerd. De nieuwe horecazaak ligt langs de Burgweg in Pollinkhove. Het kersverse horecakoppel mikt op fietsers, wandelaars en toevallige passanten.

Laurens Maes en Elise Rosseel kochten het pand in het voorjaar van 2019. Ze waren meteen gecharmeerd door de landelijke stijl van de woning en de oase van rust. Het voorbije anderhalf jaar stak het koppel zowat al z’n vrije tijd in het ombouwen van de voormalige garage en werkplaats tot brasserie.

“Oorspronkelijk gingen we alleen wat verfraaiingswerken uitvoeren”, zegt Laurens. “Maar uiteindelijk hebben we bijna alles volledig gestript. Zo legden we een nieuwe vloer, isoleerden het gebouw en voerden we schilderwerken uit. We deden zoveel mogelijk zelf. Door corona was er toch niet bijster veel te doen. Ook onze ouders hielpen volop mee.”

Vakantiewoning

Laurens is projectleider bij Elektro Schoonaert in Avekapelle, Elise werkt op de kwaliteitsdienst van Clarebout Potatoes in Nieuwkerke. Op 31 december vorig jaar breidde het gezin uit met zoontje Marcel. Laurens is afkomstig van Veurne, Elise van Poperinge. “Pollinkhove is zo een beetje het midden tussen Veurne en Poperinge”, zeggen ze.

Op 1 mei hielden Elise en Laurens al een kleine opening van hun zomerbrasserie voor buren, vrienden en familie. “De eigenlijke opening voor het grote publiek vindt plaats op 7 en 8 mei. De bedoeling is om zomerbrasserie De Bogaerd alleen in het weekend open te houden, vermits we allebei nog een andere fulltime job hebben. Maar misschien dat we tijdens de zomermaanden ook op vrijdag en feestdagen de deuren openen. Vanaf juli kunnen de mensen trouwens ook onze vakantiewoning boeken”, aldus het sympathieke koppel.

De taken hebben Elise en Laurens netjes verdeeld. “Elise staat in de keuken en ik zorg voor de bediening”, zegt Laurens, die tien jaar ervaring opdeed in eetcafé De Reygaerd in Avekapelle. Elise volgde enkele avondopleidingen om haar kookkunsten te verfijnen. Helemaal nieuw is de horecawereld dus niet voor het koppel. “We gaan ook zelf graag uit eten”, lacht Elise.

Elise en Laurens houden de kaart bewust beperkt. “De mensen zullen kunnen kiezen uit klassieke gerechten zoals croque-monsieur, spaghetti en salades”, overloopt Elise. “Maar ook pannenkoeken en ijsjes staan op het menu. We bieden ook tapasplanken aan, ideaal bij een lekker streekbiertje.”

Groenen Bogaerd

De naam voor hun zaak vonden Elise en Laurens op een oude landkaart. “Het gehucht stond daarop vermeld als De Groenen Bogaerd”, zegt Laurens. “De naam De Bogaerd leek ons wel toepasselijk. We willen de mensen met onze zomerbrasserie een gezellig en rustig moment bezorgen in een familiale sfeer middenin de natuur. We hopen alvast op mooi weer deze zomer zodat de klanten volop kunnen genieten van de zon op ons ruim terras.”