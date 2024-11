Knokke-Heist blijft koploper in de Gault&Millau-gids met niet minder dan 37 lekkere adresjes

Knokke-Heist is en blijft dé culinaire hotspot van West-Vlaanderen. In de nieuwste Gault&Millau-gids prijken 37 adresjes uit de kustgemeente. Inclusief een ‘New on the top’ en ‘Mooiste terras van het jaar’. Ter vergelijking: provinciehoofdstad Brugge telt zo’n 85.000 inwoners méér, maar moet het met minder restaurants in de Gault&Millau stellen. Wij zetten de opvallendste nieuwkomers en stijgers op een rij.

Dat culinaire gidsen en hun recensenten kind aan huis zijn in Knokke-Heist, is niets nieuws. De kustgemeente blijft jaar na jaar koploper in West-Vlaanderen. In de nieuwste Gault&Millau-gids is dat niet anders met maar liefst 37 vermelde adresjes. Enkel Brugge komt in de buurt met 36 restaurants, al telt de stad ruim 85.000 inwoners méér.

Het succesrecept van Knokke-Heist? Gemotiveerde horecamensen en cliënteel dat wil en kan betalen om uit eten te gaan. Bovendien zet het gemeentebestuur al jarenlang sterk in op gastronomie, zoals blijkt uit de aparte Gault&Millau-gids voor Knokke-Heist. Geen enkele andere gemeente over de hele wereld heeft een eigen culinaire Gault&Millau-gids met een selectie van de betere adressen uit de regio, van toprestaurants tot lekkere speciaalzaken.

Een van de belangrijkste aspecten zijn de tweedeverblijvers, die de economie en dus ook de horeca het hele jaar door draaiende houden. In weekends of vakanties groeit Knokke-Heist uit tot een stad met 100.000 inwoners. Dat is nodig om zoveel succesvolle horecazaken te kunnen behouden. Zelfs in rustige periodes blijft er een basiscliënteel. Duitsers, Nederlanders, Luxemburgers, Belgen uiteraard: ze komen allemaal graag naar hier. En vaak zijn het kapitaalkrachtige mensen. Met dat idee in het achterhoofd gaat elke horecazaak ‘next level’ en proberen ze het beste uit zichzelf te halen.

Met drie in lijst van 17+

Aan culinaire keuze dus geen gebrek in Knokke-Heist. Wie de nieuwe Gault&Millau-gids erop naleest ziet meteen dat ze bij Cuines,33 zéér tevreden mogen zijn. Zij stijgen een half puntje en komen met 17 op 20 nu in de categorie van de beste restaurant van het land. ‘New on the top’ prijkt achter hun naam en daar zijn de uitbaters zéér trots op, vertelde chef Edwin Menue eerder al. “Dat half puntje extra maakt een groot verschil. Het toont ook aan dat de recensenten ons nieuw concept smaken.” Cuines 33 pronkt samen met Sel Gris en Bartholomeus bovenaan de lijst in de 17+ club.

Al is Menue zeker niet de enige chef-kok die mag pronken met een hogere score. Ugly Duckling bijvoorbeeld pronkt met 13,5 op 20 in de gids. “Eigentijds, kosmopolitisch en zelfs een tikkeltje sensueel. Achter de gevel van een nietsvermoedend rijpand op de Lippenslaan schuilt een concept met internationale allure waar een aparte sharing beleving wacht”, klinkt het lovend bij de recensenten.

Toplocatie

Ook Dunas krijgt 13,5 op 20 en is een stijger. “Dunas voorzien van prachtig interieur én te vinden op een toplocatie heeft veel potentieel dat stilaan begint te ontluiken met een hogere score en twee koksmutsen als resultaat. Vanuit haar open keuken brengt chef Fran Mertens een repertoire waarin vooral mariene producten centraal staan”, staat in de gids te lezen.

Ook Bablut (13), Calypso (12,5), Le P’tit Bedon (12,5) en Livingroom 102 (12,5) stijgen dit jaar.

Carcasse (14), het restaurant van Vlaanderens bekendste slager Hendrik Dierendonck en Timon Michiels, is een nieuwkomer. Net zoals Constantin, dat 12 op 20 krijgt. In Constantin brengt chef Olivier Dniprowskyj in een leuk ingericht interieur een mix van Franse en Italiaanse gastronomie. Gasten kunnen kiezen tussen een driegangenmenu en à la carte.

Restaurant La Rigue tot slot won de award voor Het Mooiste Terras.

Vermeldingen

Chocolatier M en Van Nueten krijgen ook een vermelding in de gids als chocolatier. Net zoals The Pharmacy een vermelding krijgt onder de selectie cocktailbar. Tenslotte zijn er ook nog 6 adressen in Knokke-Heist vermeld in de HIP-categorie (Tatau, La Terrasse du Zoute, Calypso, Bar a Vina, Mangiamo, Pasta & Vino, Zushi). Met Tatau en La Terrasse du Zoute als nieuwkomers binnen deze categorie.