BEKIJK – 218 West-Vlaamse restaurants in nieuwe Gault&Millau-gids, Boury nog steeds beste restaurant van het land

De punten en bijhorende koksmutsen zijn uitgedeeld. West-Vlaanderen staat opnieuw nog wat sterker in de jaarlijkse Gault&Millau-gids. Vorig jaar bekroonde de culinaire bijbel 210 restaurants van bij ons, nu zijn dat er 218. Boury blijft met 19 op 20 de absolute topper, maar ook de Ontdekking van het jaar voor Vlaanderen is in onze contreien te vinden: Jean-Philippe uit Ingelmunster.

De 22ste editie van de Belgische Gault&Millau-gids kleurt opnieuw wat meer West-Vlaams.

Helemaal bovenaan vinden we opnieuw Boury uit Roeselare. Het team van Tim Boury, diens broer Ben en echtgenote Inge Waeles klokt voor het tweede jaar op rij af op 19 op 20.

Nog in de nationale top tien: Bartholomeus uit Knokke-Heist en De Jonkman in Brugge – telkens met 18 op 20.

Ontdekking van het jaar komt uit Ingelmunster

Willem Hiele laat ook van zich horen en noteert met 16 op 20 eveneens in de hoogte regionen, terwijl het Knokse Cuines.33 van 16,5 naar 17 op 20 stijgt.

Chef-kok Jean-Philippe De Pessemier van het restaurant Jean-Philippe in Ingelmunster is dan weer de Ontdekking van het jaar. De Pessemier opende de zaak, die hij samen met zijn partner Sara-Sofia runt, pas in december en kan nu al een mooie 14,5 op 20 aan de gevel hangen.

Haut in Oostende is dan weer de hoogste West-Vlaamse nieuwkomer. Het restaurant op de 28ste verdieping van de Sky Tower in de Koningin der Badsteden opent met een verbluffende 15,5 op 20.

Ook de nieuwe vestiging van Carcasse in Knokke-Heist doet het goed. Pas eind juni geopend, maar nu al 14,5 op 20 op het rapport.

West-Vlaamse invloed in Gent

Ook het mooiste terras van het land is bij ons te vinden. Meer bepaald aan onze kust, bij La Rigue in Knokke-Heist. Daar roert voormalig sterrenchef Peter Goossens mee in de potten. Wijnfanaten zetten dan weer best koers naar Merlijn in Beselare, want zij mogen vanaf nu uitpakken met de Belgische wijnkaart van het jaar.

Ook buiten onze provinciegrenzen doen West-Vlamingen van zich spreken. Het restaurant Elders in Gent, waar uitgeweken Wervikaan Tom Pauwelyn chef-kok is, mag zich Gastro-Bistro van het jaar noemen.

En in de officieuze hoofdstad van West-Vlaanderen is Fugazi uitgeroepen tot Beste cocktailbar van het land, met de West-Vlaamse Cleopatra Vandewalle als medezaakvoerder.